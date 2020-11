అనసూయ ‘ప్రెగ్నెంట్‌’... ఫస్ట్‌ లుక్‌ రివీల్‌

బుల్లితెర ప్రముఖ యాంకర్‌ అనసూయ భరద్వాజ్‌ వెండి తెరపై కూడా మంచి మార్కులే కొట్టేస్తుంది. రంగస్థలంలో రంగమ్మత్తగా మెప్పించిన అనసూయకు వరుస సినిమా ఆఫర్లు వచ్చాయి. కానీ.. క్షణం, యాత్ర, కథనం లాంటి వైవిధ్యమైన చిత్రాలను మాత్రమై చేసుకుంటూ చిత్రపరిశ్రమలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన పేరును సంపాదించింది. అయితే ఇప్పటి వరకు ఎక్కువగా సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేస్తూ వచ్చిన ఈ బుల్లితెర బ్యూటీ.. తాజాగా లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాతో రాబోతుంది.

అనసూయ భరద్వాజ్, యంగ్‌ హీరో అశ్విన్ విరాజ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తోన్న చిత్రం ‘థ్యాంక్ యు బ్రదర్’. ఈ సినిమా టైటిల్ పోస్టర్‌ను రానా ద‌గ్గుబాటి ఆవిష్కరించారు. దీనికి మంచి స్పంద‌న వచ్చింది. ఇప్పుడు నటీనటులను పరిచయం చేసే ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను యంగ్‌ హీరో సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్ ఆవిష్కరించారు. ప్రియ, అభిలను పరిచయం చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో ఒక లిఫ్ట్‌లో అన‌సూయ భ‌ర‌ద్వాజ్ ప్రెగ్నెంట్ లుక్‌లో, చేతిలో ఫేస్ మాస్క్ ప‌ట్టుకొని కోపంగా చూస్తున్నట్లు క‌నిపిస్తుంటే.. ఆమె వెన‌కే అశ్విన్ విరాజ్ సీరియ‌స్ లుక్‌లో నిల‌బ‌డి క‌నిపిస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఆ ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య ఏదో గొడ‌వ ఉన్న‌ట్లు అనిపిస్తోంది. అలాగే ఆ లిఫ్ట్‌తో కూడా వీరికి ఏదో సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కరోనా, లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఈ సినిమాను ర‌మేష్ రాప‌ర్తిఅనే నూత‌న ద‌ర్శకుడు రూపొందిస్తునారు. జ‌స్ట్ ఆర్డిన‌రీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై మాగుంట శ‌ర‌త్ చంద్రారెడ్డి, తారక్‌నాథ్ బొమ్మిరెడ్డి సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. గుణా బాలసుబ్రమనియన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Happy to unveil the first look of Priya and Abhi from #ThankYouBrother

Can't wait to see what this is all about. All the best Ramesh.Wishing you nothing but success.Your hardworking nature will get you the best results #ThankYouBrother

@anusuyakhasba @viraj_ashwin @Raparthy pic.twitter.com/2gPGxYn9op

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) November 27, 2020