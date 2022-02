Amritha Aiyer Instagram Has Been Account Hacked: ప్రముఖ సినీ సెలబ్రిటీల సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్​ను హ్యాక్​ చేస్తుంటారు కొందరు ఆకతాయిలు. అలా హ్యాక్ చేసి తమకు నచ్చినట్లుగా అసభ్యకర పోస్టులు, వీడియోలు షేర్​ చేయడమే కాకుండా ఇబ్బందికరంగా ఉండే కామెంట్స్​ కూడా పెడుతుంటారు. ఇలా హ్యాక్​ గురైన సెలబ్రిటీలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ హ్యాక్​కు గురైనా తారల్లో బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డె, టబు, ఇషా డియోల్​, వరలక్ష్మీ శరత్​ కుమార్​ తదితరులు ఉన్నారు.

తాజాగా వీరి జాబితాలో మరో యంగ్​ హీరోయిన్​ చేరింది. '30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా' సినిమాతో పాపులర్​ అయిన అమృత అయ్యర్​ ఇన్​స్టా గ్రామ్ అకౌంట్​ హ్యాక్​ అయింది. ఈ విషయాన్ని తన ట్విటర్​ ఖాతా ద్వారా తెలిపింది. తన అకౌంట్​ మళ్లీ తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నట్లు అమృత ట్వీట్ చేసింది. ప్రస్తుతానికైతే హ్యాక్​కు గురైన అమృత ఇన్​స్టా అకౌంట్​ నుంచి ఎలాంటి అసభ్యకర పోస్టులు రాలేదని తెలుస్తోంది.

Yes ! my Instagram has been Hacked 😞 hope it gets recovered 🙏🏻 Will come back soon .

— Amritha (@Actor_Amritha) February 1, 2022