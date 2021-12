Alia Bhatt Gets Trolled For Not Wearing Mask In Public Place: కరోనా సృష్టించిన కల్లోలాన్ని మరిచిపోకముందే ఒమిక్రాన్‌ నేనున్నాను అంటూ రెచ్చిపోతుంది. దేశంలో ఒమిక్రాన్‌ కేసులు పెరగడం ప్రారంభమైంది. ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తేనే మనుగడ అని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మొత్తుకుంటున్నాయి. అయినా పలువురు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తున్నారు. సామాన్యులు అయితే వారంతే అని ఎదో ఊరుకుంటారు. కానీ సినీ సెలబ్రిటీలు సైతం ఇలానే నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ వారి అభిమానులకు ఏం సందేశం ఇద్దామనుకుంటున్నారో తెలియట్లేదు. ఇటీవల లోక నాయకుడు కరోనా నుంచి కోలుకున్న వెంటనే బిగ్‌బాస్‌ షోకు హోస్ట్‌గా వెళ్లి ప్రభుత్వంతో మొట్టి కాయలు వేయించుకున్నాడు. తాజాగా కరోనా నిబంధనలను అతిక్రమించినందుకు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ సీత అలియా భట్‌పై ట్రోలింగ్‌కు దిగారు నెటిజన్స్‌.

అందమైన ప్రేమ జంటల్లో ఒకటి బాలీవుడ్‌ లవ్‌ బర్డ్స్‌ రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, అలియా భట్‌. వారి ఒకరిమీద ఒకరికి ఉన్న ప్రేమను ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రూపంలో తెలియజేస్తారు. అయితే గురువారం (డిసెంబర్‌ 23) నాడు సాయంత్రం అలియా, రణ్‌బీర్‌ ముంబై జుహూలోని ఒక రెస్టారెంట్‌లో డిన్నర్ చేయడం కెమెరాలకు చిక్కారు. వీరితోపాటు అలియా భట్‌ సోదరి షాహీన్‌ భట్‌, తన స్నేహితులు అనుష్క రంజన్, ఆకాంక్ష రంజన్, నూతన వధూవరులు మేఘనా గోయల్‌ కూడా ఉన్నారు. డిన్నర్‌ తర్వాత రెస్టారెంట్‌ నుంచి బయటకువెళ్లే సమయంలో అభిమానులు వారిని చుట్టుముట్టారు. అప్పుడు అలియాను సురక్షితంగా కారు దాకా తీసుకెళ్లాడు రణ్‌బీర్‌. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు ప్రముఖ ఫొటోగ్రాఫర్ వైరల్‌ భయాని. అదికాస్త వైరల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియోలో రణ్‌బీర్‌ బ్లాక్ టీ షర్ట్‌, మ్యాచింగ్ జాకెట్‌, బ్లూ జీన్స్‌తో డాషింగ్‌ కనపించగా పసుపు రంగు డ్రెస్‌లో అలియా చూడముచ్చటగా కనిపించారు. అయితే తను వెంటనే వెళ్లాలన్న ఆరాటంలోనో ఏమో అలియా ఒక తప్పు చేసింది. తను మాస్క్ ధరించకుండా దర్శనమిచ్చింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు అలియాపై ట్రోలింగ్‌ మొదలుపెట్టారు. 'బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కూడా మాస్క్‌ పెట్టుకోలేదు' అని ఒక యూజర్‌ రాయగా, 'మేడమ్‌ జీ మీ మాస్క్‌ ఎక్కడా' అని ప్రశ్నించాడు. బాలీవుడ్‌కు కరోనా సోకదనుకుంటా అని మరొక నెటిజన్ సెటైర్‌ వేశాడు. ఇంకొకరైతే 'వ్యాక్సిన్‌ వేసుకోవడం, ఆర్టీపీసీఆర్‌లో నెగెటివ్‌ వచ్చినంత మాత్రానా మాస్క్‌ పెట్టుకోవద్దని కాదు' అని విమర్శించాడు. 'మాస్కు పెట్టుకోలేదు. బీ సేఫ్‌ అలియా' అని ఒక అభిమాని కామెంట్‌ చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే ఈ వీడియోలో రణ్‌బీర్‌ మాస్క్‌ ధరించి ఉండటం గమనార్హం.



