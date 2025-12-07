 స్టార్ డైరెక్టర్‌తో సినిమా.. రూమర్స్‌పై స్పందించిన అమిర్ ఖాన్..! | Aamir Khan Responds on Movie with Lokesh Kanagaraj was Called Off | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Aamir Khan: స్టార్ డైరెక్టర్‌తో సినిమా.. రూమర్స్‌పై అమిర్ ఖాన్ క్లారిటీ..!

Dec 7 2025 6:31 PM | Updated on Dec 7 2025 6:31 PM

Aamir Khan Responds on Movie with Lokesh Kanagaraj was Called Off

కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ కూలీ మూవీతో సూపర్ హిట్ కొట్టారు. ఈ చిత్రంలో రజినీకాంత్ హీరోగా నటించగా.. బాలీవుడ్ నటుడు ‍అమిర్ ఖాన్‌ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించారు. ఆ తర్వాత అమిర్‌ ఖాన్‌తో మూవీ తెరకెక్కించేందుకు లోకేశ్‌ రెడీ అయ్యారు. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మూవీ కావడంతో అటు కోలీవుడ్.. ఇటు బాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్‌ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. 

అయితే ఇటీవల ఈ సినిమా రద్దైనట్లు సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అదే స్టోరీని మరో నటుడితో లోకేశ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వార్తలపై బాలీవుడ్ హీరో అమిర్ ఖాన్ స్పందించారు. తాజాగా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అమిర్ ఈ విషయంపై మాట్లాడారు. కాగా.. అమిర్‌తో సినిమా పవర్‌ఫుల్‌ యాక్షన్‌ మూవీ తెరకెక్కిస్తానని లోకేశ్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

మరోవైపు లోకేశ్ కనగరాజ్‌ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం హీరోగా డీసీ అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో వామిక గబ్బి హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. అంతేకాకుండా రజనీకాంత్‌- కమల్‌హాసన్‌లతో లోకేశ్‌ మల్టీస్టారర్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు వార్తలొచ్చాయి. దీంతో పాటు ఖైదీ -2 మూవీని ఎప్పుడో ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే లోకేశ్ బిజీగా ఉండడం వల్లే అమిర్‌ ఖాన్‌తో చిత్రంపై రూమర్స్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాయ్‌ల్యాండ్ ట్రిప్‌లో 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 2

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రమ్య మోక్ష లేటేస్ట్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 3

హోటల్‌లో 'పాయల్ రాజ్‌పుత్' బర్త్‌డే.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

‘షనెల్‌’ప్యాషన్‌ షోలో ఓపెనింగ్‌ వాక్‌ చేసిన స్టార్స్‌ వీళ్లే (ఫోటోలు)
photo 5

రయ్‌ రయ్‌ మంటూ.. ఆకట్టుకున్న బైకర్ల విన్యాసాలు.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu High Drama In Parvathipuram 1
Video_icon

స్టార్ట్.. కెమెరా.. యాక్షన్.. బాబు డైరెక్షన్.. పార్వతీపురంలో డ్రామా..
Telugu Model Bhavitha Mandava Success Story 2
Video_icon

అనుకోకుండా మోడల్ గా మారి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన తెలుగు తేజం
EO Caught While Stealing Silver Ornaments In Gangamma Temple 3
Video_icon

గంగమ్మ ఆలయంలో దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడ్డ ఈవో
Gudivada Amarnath Comments On Nara Lokesh And Ram Mohan Naidu 4
Video_icon

సమస్య పరిష్కారంలో మంత్రి రామ్మోహన్ విఫలం: అమర్నాథ్
Sukumar Plan On Pushpa The Epic Version 5
Video_icon

పుష్ప ఏపిక్ తో బాక్సాఫీస్ పీస్ పీస్ చేయడానికి సుకుమార్ రెడీ
Advertisement
 