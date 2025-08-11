రెడ్ల సంక్షేమానికి కృషి
చెన్నూర్రూరల్: రెడ్డి కుల సంక్షేమానికి కుల బాంధవులంతా కృషి చేయాలని రెడ్డి జాగృతి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పిట్ట శ్రీనివాస్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. కిష్టంపేట గ్రామంలోని బీఎంఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఆదివారం నిర్వహించిన రెడ్డి ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి శ్రీనివాస్రెడ్డితోపాటు జిల్లా అధ్యక్షుడు గుర్రాల మోహన్రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి నరహరి శ్రీధర్రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై మాట్లాడారు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో రెడ్లందరూ ఏకం కావాలన్నారు. పేద రెడ్డి కులస్థులకు సహాయం చేయాలని కోరారు. అనంతరం అతిథులను సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలకు చెందిన రెడ్డి జాగృతి సంఘం నాయకులు గొడిసెల బాపురెడ్డి, పోటు రాంరెడ్డి, బొమ్మ సత్తిరెడ్డి, రత్న లక్ష్మీనారాయణరెడ్డి, పోటు సత్యనారాయణరెడ్డి, వెన్నపురెడ్డి బాపురెడ్డి, మహిళలు పాల్గొన్నారు.