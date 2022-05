కళలకు పుట్టినిల్లుగా భావించే భారతదేశంలో ఎన్నో విభిన్న నృత్యాలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. దేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ వేదికలపై లక్షలాది కళాకారులు నృత్య ప్రదర్శనలిస్తూ భారత్‌ గొప్పతనాన్ని చాటుతున్నారు. ఇక ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది డ్యాన్స్‌ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. క్లాసికల్‌, వెస్ట్రన్‌ అనే తేడా లేకుండా పాటకు తగ్గట్లు స్టెప్పులేసేందుకు ఆసక్తి కనబర్చుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సోషల్‌ మీడియాలో అనేక కొత్తరకమైన డ్యాన్స్‌లు ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి.

తాజాగా భరత నాట్యం, హిప్‌ హాప్‌ రెండు కలిపి రూపొందించిన ఓ కొత్త రకం డ్యాన్స్‌ నెట్టింట్లో తెగ హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఓ అంగ్లో ఇండియన్‌ సరికొత్తగా ఆలోచించి భరత నాట్యం, హిప్‌ హాప్‌కు కొత్తదనాన్ని జోడించి వినూత్న డ్యాన్స్‌ను ప్రాణం పోశారు. ఇందులో ముగ్గురు మహిళలు సంప్రదాయ చీరకట్టులో, మల్లెపూలు పెట్టుకొని అమెరికన్ రాపర్ లిల్ వేన్ ఉప్రోయర్ పాటకు ఇండో- వెస్ట్రన్‌ స్టెప్పులు వేస్తూ అలరించారు. హైబ్రిడ్‌ భారతనాట్యం అని పేరు పెట్టిన ఈ డ్యాన్స్‌ వీడియోలు నెటిజన్ల హృదయాలు గెలుచుకుంటున్నాయి.

