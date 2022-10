టోక్యో: నార్త్‌ కొరియా మరోసారి రెచ్చిపోయింది. మంగళవారం జపాన్‌ మీదుగా క్షిపణి ప్రయోగం చేసింది. ఉత్తర కొరియాలోని జగాంగ్‌ ప్రావిన్స్‌​ నుంచి బాలిస్టిక్‌ ​క్షిపణిని పరీక్షించిందని దక్షిణ కొరియా జాయింట్‌ చీఫ్స్‌ ఆఫ్‌ స్టాప్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

#NorthKorea launched a ballistic missile that flew over #Japan, over the island of Hokkaido.

Japanese air raid warning systems kicked in & people took shelter.

The missile fell somewhere off the coast of the pacific.

The latest test comes after US & S. Korean naval exercises. pic.twitter.com/ZSsbS3Vb0m

— Indo-Pacific News - Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) October 3, 2022