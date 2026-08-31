 వరదల తర్వాత ఇప్పుడు నేపాల్‌ ప్రజలకు మరో గుండెకోత | Nepal flood victims identities disputed as families wait for DNA tests | Sakshi
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వరదల తర్వాత ఇప్పుడు నేపాల్‌ ప్రజలకు మరో గుండెకోత

Aug 31 2026 9:11 PM | Updated on Aug 31 2026 9:12 PM

Nepal flood victims identities disputed as families wait for DNA tests

వరదల తర్వాత ఇప్పుడు నేపాల్‌ ప్రజలకు మరో అంశం గుండెకోత మిగుల్చుతోంది. నేపాల్ వరదల్లో మృతుల గుర్తింపు చాలా క్లిష్టంగా మారింది. ముఖ్యంగా వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన మృతదేహాలు చాలా దూరంలోని ప్రాంతాల్లో లభిస్తుండటంతో, ఒకే మృతదేహాన్ని వేర్వేరు కుటుంబాలు తమ బంధువుదిగా గుర్తిస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతోంది. 

నేపాల్ వరదల్లో మృతదేహాలు దూర ప్రాంతాలకు కొట్టుకుపోవడంతో, తమవారిని గుర్తించేందుకు కుటుంబాలు ఫొటోలు, దుస్తులు, నగలు, పచ్చబొట్లను ఆశ్రయిస్తుండగా.. వివాదాస్పద కేసుల్లో డీఎన్‌ఏ పరీక్షలే తుది ఆధారంగా మారుతున్నాయి.

ఆగస్టు 26న నేపాల్‌లో వచ్చిన భారీ వరదల తర్వాత వందలాది మంది మృతి చెందగా, వేలాది మంది గల్లంతయ్యారు. వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన మృతదేహాలు చాలా దూరంలోని ప్రాంతాల్లో లభిస్తుండటంతో వాటిని గుర్తించడం కుటుంబాలకు పెద్ద సమస్యగా మారింది.

పోఖరాలోని ఆసుపత్రిలో ఉన్న బాడీ నంబర్ 1003ను తొలుత 3 కుటుంబాలు తమ బంధువుదిగా గుర్తించాయి. ప్రస్తుతం 2 కుటుంబాలు ఆ మృతదేహం తమ బంధువుదేనని చెబుతున్నాయి. ఎవరి బంధువో నిర్ధారించేందుకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఫలితాలు రావడానికి 1 నుంచి 1.5 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.

కుటుంబాలు మృతదేహాలను ఫొటోలు, ముఖం, పళ్లు, చెవులు, శరీర ఆకృతి, పచ్చబొట్లు, నగలు, దుస్తులు వంటి గుర్తుల ఆధారంగా గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఓ 5 ఏళ్ల బాలుడిని అతడు ధరించిన స్కూల్ టై, గొలుసు, చెవి ఆభరణం ఆధారంగా గుర్తించారు. మరో వ్యక్తిని భుజంపై ఉన్న పచ్చబొట్టు ద్వారా గుర్తించారు.

మొత్తంగా ఈ కథనం చెప్పేది: నేపాల్ వరదల్లో గల్లంతైన తమ కుటుంబ సభ్యుల కోసం బంధువులు ఆసుపత్రుల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. అయితే మృతదేహాల పరిస్థితి, అవి దూర ప్రాంతాలకు కొట్టుకుపోవడం, ఒకే మృతదేహంపై పలువురు కుటుంబాలు హక్కు చెప్పడం వల్ల గుర్తింపు ప్రక్రియ చాలా కష్టంగా మారింది. చివరకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలే సరైన గుర్తింపునకు ఆధారంగా మారుతున్నాయి.

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