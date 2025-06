‘‘కలిసొచ్చే కాలానికి... నడిచొచ్చే కొడుకు పుడతాడంట!’’ పాతకాలపు సామెత. ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో ఈ పప్పులేమీ ఉడకవు. కానీ.. డబ్బులు ఉంటే షోరూమ్‌కు వెళ్లి బోలెడన్ని పత్రాలపై సంతకాలు పెట్టి డ్రైవింగ్‌ వస్తే సొంతంగా.. లేదంటే అద్దెడ్రైవర్‌ను పెట్టుకుని మరీ తెచ్చుకోవాల్సిన కారు మాత్రం ఇప్పుడు దానంతట అదే నడిచొస్తుంది!. విషయం ఏమిటో మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది!..

ఎలాన్‌ మస్క్‌ సృష్టించిన అద్భుతం డ్రైవర్‌లెస్‌ కారు మొట్టమొదటిసారి కొనుగోలుదారు ఇంటి వద్దకు వచ్చేసింది. ఈ విషయాన్నే టెస్లా కార్ల కంపెనీ యజమాని ఈలాన్‌ మస్క్‌ గర్వంగా తన ‘ఎక్స్’ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై పంచుకున్నారు కూడా. ఎలాంటి మానవ సాయం, జోక్యం లేకుండా.. టెక్సస్‌లోని టెస్లా గిగా ఫ్యాక్టరీలో తయారైన ‘మోడల్‌ వై’ కారు స్థానికంగా కొనుగోలుదారు వద్దకు గంటకు 72 మైళ్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తూ వచ్చిందన్నమాట.

First time that a car has delivered itself to its owner! https://t.co/xgZBRDaMiX

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025