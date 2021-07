ఎలన్‌మస్క్‌ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న టెస్లా రూపొందించిన ఎస్‌ ప్లెయిడ్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ కారు ఇప్పుడు అమెరికాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అయితే ఈ ఏడాదిలోనే డ్రైవర్‌ లెస్‌ కారు కూడా తీసుకొస్తానంటూ సీఈవో ఎలన్‌మస్క్‌ ప్రకటించారు. మరీ ఆటో పైలెట్‌ కారు ప్రయోగాలు ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి. ఎలన్‌ మస్క్‌ కల ఎప్పుడు సాకారం కావొచ్చు ?

కాలిఫోర్నియా : ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌కి కొత్త అర్థం చెప్పిన వారిలో ఎలన్‌ మస్క్‌ ముందు వరుసలో ఉంటారు. పేపాల్‌ సీఈవోగా, స్పేస్‌ ఎక్స్‌ అధినేతగా, టెస్లా సీఈవోగా.. ప్రపంచ కుబేరుల్లో ఒకడిగా ఎలన్‌ మస్క్‌ ఎదిగాడు. ఆటోపైలట్‌ మోడ్‌ లేదా సెల్ఫ్‌ డ్రైవింగ్‌ కారుకు సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌పై చాన్నాళ్లుగా ఆయన వర్క్‌ చేస్తున్నారు.

ఈ ఏడాదే

ఎస్‌ ప్లెయిడ్‌ ప్రారంభానికి ముందు 2021 జనవరిలో ఎలన్‌మస్క్‌ మాట్లాడుతూ.. ఈ ఏడాదిలోనే డ్రైవరు లేకుండా నడిచే కారు అందుబాటులోకి వస్తుందంటూ సంచలన ప్రకటన చేశారు. దీంతో జూన్‌లో విడుదలైన ఎస్‌ ప్లెయిడ్‌లో డ్రైవర్‌ లెస్‌ ఆప్షన్‌ కూడా ఉంటుందని అంతా భావించారు. కానీ ఆ ఫీచర్‌ని ఎస్‌ ప్లెయిడ్‌లో టెస్లా అందివ్వలేదు.

Haha, FSD 9 beta is shipping soon, I swear!

Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of real-world AI. Didn’t expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect.

Nothing has more degrees of freedom than reality.

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021