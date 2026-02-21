 బుజ్జి కోతి ‘పంచ్‌’.. మరో వైరల్‌ వీడియో | Monkey Punch Finally Accepted By His Troop With Heartwarming Hug | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బుజ్జి కోతి ‘పంచ్‌’.. మరో వైరల్‌ వీడియో

Feb 21 2026 10:48 AM | Updated on Feb 21 2026 11:02 AM

Monkey Punch Finally Accepted By His Troop With Heartwarming Hug

ఇచికావా సిటీ జూలో నివసిస్తున్న ఏడు నెలల మెకాక్ కోతి 'పంచ్-కున్' ఎట్టకేలకు తన గుంపులో చోటు సంపాదించుకుంది. ఒక పెద్ద కోతి ఈ బుజ్జి పంచ్‌ని దగ్గరకు తీసుకుని ఆత్మీయంగా హత్తుకున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అమ్మగా భావించి ఒక బొమ్మను పట్టుకుని తిరుగుతూ పంచ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఈ కోతి పిల్ల పుట్టిన వెంటనే తల్లి వదిలేసి పోయింది. ఆ తల్లి బంధాన్ని తెంపుకుని పోయింది. జపాన్‌లోని ఇచికావా సిటీ జూలో ఉంటున్ప పంచ్‌.. అమ్మ కోసం అది పడే బాధను చూసి జూ అధికారులు దానికో ఉరాంగుటాన్‌ బొమ్మను ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆ బొమ్మలోనే తన తల్లిని చూసుకునేది.

తన జాతి నుంచి రోజుల తరబడి తిరస్కరణను గురైన బేబీ పంచ్.. ఎట్టకేలకు ప్రేమను అనుభవించింది. ఓ పెద్ద కోతి చిన్నారి పంచ్‌ను గట్టిగా హత్తుకుని భరోసా ఇచ్చిందంటూ అని వీడియోను ఒక నెటిజన్‌ షేర్‌ చేశాడు. ఈ వీడియోలో ఒక పెద్ద కోతి పంచ్‌ను సున్నితంగా నిమురుతూ కనిపించింది. ఇలా నిమరడం అనేది నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడం, తమ బంధాన్ని బలపరుచుకోవడమేని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైభవంగా శ్రీయాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

బెంగళూరు AMB మల్టీఫ్లెక్స్‌లో సందడి చేసిన మహేష్‌ బాబు (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా నిర్మాత కోన వెంకట్ బర్త్‌ డే వేడుకల్లో సినీతారల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఆ ఆనందమే ఇదంతా..: నటి (ఫోటోలు)

Video

View all
New Zealand Vs Pakistan Match In Colombo 1
Video_icon

టీ20 ప్రపంచ కప్ లో నేడు కీలక మ్యాచ్
CBI Court Closed Ayesha Meera Case 2
Video_icon

అయేషా మీరా కేసు క్లోజ్ చేసిన సీబీఐ

Parakala Prabhakar Shocking Report On 2024 AP Election 3
Video_icon

బాబుకు షాక్.. 6 సెకన్లలో 2 ఓట్లు.. బయటపడ్డ టీడీపీ రిగ్గింగ్..!
CM Chandrababu Fake Allegations On Tirupati Laddu 4
Video_icon

లడ్డుకు చంద్రపోటు.. అడ్డంగా దొరికిపోయావ్ గా..
Farmers Distributed Tomatos For Free In Mahabubabad 5
Video_icon

గిట్టుబాటు ధర లేక ఫ్రీగా పంచి పెట్టారు
Advertisement
 