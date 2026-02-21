బుజ్జి కోతి ‘పంచ్‌’.. మరో వైరల్‌ వీడియో

ఇచికావా సిటీ జూలో నివసిస్తున్న ఏడు నెలల మెకాక్ కోతి 'పంచ్-కున్' ఎట్టకేలకు తన గుంపులో చోటు సంపాదించుకుంది. ఒక పెద్ద కోతి ఈ బుజ్జి పంచ్ని దగ్గరకు తీసుకుని ఆత్మీయంగా హత్తుకున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అమ్మగా భావించి ఒక బొమ్మను పట్టుకుని తిరుగుతూ పంచ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ కోతి పిల్ల పుట్టిన వెంటనే తల్లి వదిలేసి పోయింది. ఆ తల్లి బంధాన్ని తెంపుకుని పోయింది. జపాన్లోని ఇచికావా సిటీ జూలో ఉంటున్ప పంచ్.. అమ్మ కోసం అది పడే బాధను చూసి జూ అధికారులు దానికో ఉరాంగుటాన్ బొమ్మను ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆ బొమ్మలోనే తన తల్లిని చూసుకునేది.
తన జాతి నుంచి రోజుల తరబడి తిరస్కరణను గురైన బేబీ పంచ్.. ఎట్టకేలకు ప్రేమను అనుభవించింది. ఓ పెద్ద కోతి చిన్నారి పంచ్ను గట్టిగా హత్తుకుని భరోసా ఇచ్చిందంటూ అని వీడియోను ఒక నెటిజన్ షేర్ చేశాడు. ఈ వీడియోలో ఒక పెద్ద కోతి పంచ్ను సున్నితంగా నిమురుతూ కనిపించింది. ఇలా నిమరడం అనేది నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడం, తమ బంధాన్ని బలపరుచుకోవడమేని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
After enduring days of rejection, Baby Punch finally experienced the comfort of love. Today, the adult monkey Onsing drew little Punch into a firm, deeply reassuring embrace. pic.twitter.com/SnCdsDZ5kl
— ✮ راينر براون (@dondawastaken) February 20, 2026