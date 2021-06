కరోనా.. ఎలా పుట్టిందో కూడా తెలియకుండా.. మనుషుల్ని ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న వైరస్‌. ఈ మహమ్మారి పుట్టుక మిస్టరీని చేధించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. జంతువుల ద్వారా వ్యాపించిందనుకుని నిర్ధారణకు వచ్చేలోపు.. ల్యాబ్‌ థియరీ తెరపైకి వచ్చింది. అయితే కరోనా వైరస్‌ వుహాన్‌ ల్యాబ్‌లో పుట్టిందన్న ఆరోపణలపై కీలక వ్యాఖ్యల చేసింది గతంలో అందులో పనిచేసిన ఓ ఫారిన్‌ సైంటిస్ట్‌.

సిడ్నీ: డానియెల్లే ఆండర్సన్‌.. ఆస్ట్రేలియన్‌ సైంటిస్ట్‌. వయసు 42 ఏళ్లు. కరోనా విజృంభణ టైంలో వుహాన్‌ ల్యాబ్‌లో పనిచేసిన ఏకైక ఫారిన్‌ సైంటిస్ట్. ఆమె రిలీవ్‌ అయిన తర్వాత ఏ విదేశీ సైంటిస్ట్‌ అందులో చేరలేదు(కరోనా ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఎవరూ ఆసక్తి చూపించడం లేదు). దాదాపు కొన్ని నెలలపాటు బీఎస్‌ఎల్‌-4 ల్యాబ్‌లో పనిచేసిన డానియెల్లే.. ప్రమాదకరమైన జబ్బులకు సంబంధించిన పరిశోధనల్లో భాగమైంది. ఆమె నవంబర్‌ 2019లో ఆమె విధుల నుంచి రిలీవ్‌ అయ్యింది. అయితే కరోనా వైరస్‌ వుహాన్‌ ల్యాబ్‌లో పుట్టిందన్న ఆరోపణల్ని ఆమె ఇప్పుడు తోసిపుచ్చుతోంది. చదవండి: బెంగాలీ కుర్రాడి వల్లే వుహాన్‌ కుట్ర వెలుగులోకి!

‘‘ల్యాబ్‌లో ఆ సీజన్‌లో రోజూ నేను పని చేశా. కానీ, అందరూ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు కరోనా మూలాలేవీ ఆ ల్యాబ్‌లో నాకు కనిపించలేదు. ఏ సైంటిస్ట్‌ అలాంటి అనుమానాస్పద ప్రయోగాలు చేసినట్లు నా దృష్టికి రాలేదు. ఒకవేళ అనుమానాలే నిజమైతే.. రోజూ కంటెయిన్‌మెంట్‌ ల్యాబ్‌లో పని చేసిన నేను కొవిడ్‌ బారిన పడాలి కదా. కానీ, అలా జరగలేదు. ప్రతీరోజూ నేను అందరితో టచ్‌లో ఉన్నా. అందరం కలిసే తిన్నాం. కలిసే తిరిగాం. అందుకే ల్యాబ్‌ లీకేజీ థియరీని నేను ఖండిస్తున్నా. వైరస్‌ సహజంగా పుట్టిందే అని నేను నమ్ముతున్నా’’ అని బ్లూమరాంగ్‌ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన అభిప్రాయం వెల్లడించారు. చదవండి: చైనాలో వయాగ్రా దోమల భయం!

“I do not believe the virus was manmade.”

Danielle Anderson, the Wuhan Institute of Virology's last foreign scientist, left just before the #Covid19 pandemic. For the first time, she shares her story on China’s infamous lab https://t.co/JIFTwDTiiC pic.twitter.com/Dc8yQQqLEq

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 28, 2021