Live Updates
ట్రంప్ చర్యలు.. ప్రపంచానికి భారీ షాకిచ్చిన ఇరాన్
ట్రంప్ హెచ్చరిక..
- ట్రంప్ హెచ్చరిక..
- అమెరికా అపాచీ హెలికాప్టర్ కూలిన ఘటనకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్పై దాడులు.
- ఇరాన్ చమురు ట్యాంకర్ లక్ష్యంగా దాడి చేసిన అమెరికా దళాలు.
- అవసరమైతే దాడులు కొనసాగుతాయని ట్రంప్ హెచ్చరిక.
- ఇరాన్ చర్చలకు ముందుకు రావాలని అమెరికా అల్టిమేటం.
- ఇరాన్ స్పందన ఇలా..
- బెదిరించినంత మాత్రాన చర్చలు జరపం: ఇరాన్ రాయబారి
- చర్చలపై మా వైఖరిని పున:సమీక్షిస్తాం: ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ
- అమెరికా-ఇరాన్ ఘర్షణల కారణంగా భారీగా పెరిగిన ముడి చమురు ధరలు.
- యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 25 శాతానికిపైగా పెరిగిన చమురు ధరలు.
2026-06-11 07:12:20
ప్రపంచదేశాలకు ఇరాన్ మరోసారి పెద్ద షాక్
- హర్ముజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటన.
- అమెరికా తాజా వైమానిక దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇరాన్ సంయుక్త సైనిక కమాండ్ వెల్లడి.
- ఇకపై చమురు ట్యాంకర్లు, సరుకు రవాణా నౌకలు, వాణిజ్య నౌకలకు హర్ముజ్ మార్గంలో ప్రయాణం నిరాకరణ.
- నిషేధాన్ని ఉల్లంఘించి ఎవరైనా హర్ముజ్ జలసంధిలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నిస్తే దాడులు చేస్తామని హెచ్చరిక.
- ఈ ప్రకటనతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు
- ఇటు అంతర్జాతీయంగానూ తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది.
- సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, కువైట్, యూఏఈ, ఖతార్ వంటి గల్ఫ్ దేశాల ఇంధన ఎగుమతులకు ఇదే ప్రధాన మార్గం.
- అందుకే హర్ముజ్ మూసివేత ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లకు భారీ షాక్గా మారింది.
2026-06-11 07:04:49
ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు..
- అమెరికా దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ దాడులు.
- బహ్రెయిన్, జోర్డాన్, కువైట్ తదితర దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి
- అయితే ఆ దేశాలు చాలా వరకు వాటిని అడ్డుకున్నట్లు ప్రకటన.
- ఈ పరిణామాలతో గల్ఫ్ ప్రాంతమంతా హైఅలర్ట్
2026-06-11 07:01:36
ఇరాన్ ఆగ్రహం..
- అమెరికా చర్యలపై ఇరాన్ తీవ్ర ఆగ్రహం
- అమెరికా తప్పుడు నెపాలతో దాడులకు పాల్పడుతోందని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియన్ ఆరోపణ.
- ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కూడా ఈ దాడులను ఖండిస్తూ తగిన ప్రతిస్పందన ఇస్తామని హెచ్చరిక.
2026-06-11 07:00:02
భారీ పేలుడు..
- తాజా దాడుల్లో హర్మోజ్గాన్ ప్రావిన్స్లోని సిరిక్, మినాబ్, ఖేష్మ్ దీవి, జాస్క్ పోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో పేలుళ్లు
- బందర్ అబ్బాస్ సమీపంలో కూడా వైమానిక హెచ్చరిక వ్యవస్థలు చురుగ్గా పనిచేసినట్లు ఇరానియన్ మీడియా వెల్లడి.
- పలు రాడార్ కేంద్రాలు, వైమానిక రక్షణ స్థావరాలు లక్ష్యంగా అమెరికా దాడులు.
2026-06-11 07:00:02
అమెరికా రక్షణ శాఖ మంత్రి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
- అమెరికా రక్షణ శాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
- ఇరాన్ చర్చలకు ముందుకు రాకపోతే ఇక బాంబులతోనే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది
- అమెరికా దాడులు ఇరాన్ సామర్థ్యాలను దెబ్బతీసేలా, తమ సైనిక కార్యకలాపాలకు అనుకూల పరిస్థితులు సృష్టించేలా కొనసాగుతాయి.
- ఆయన చేసిన హెచ్చరిక ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
2026-06-11 06:56:49
అమెరికా భీకర దాడులు..
- పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి.
- ఇరాన్ చర్చల ప్రక్రియను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆలస్యం చేస్తోందని ఆరోపిస్తూ అమెరికా ఇరాన్పై భీకర దాడులు.
- దీంతో కాల్పుల విరమణ నామమాత్రంగానే మిగిలి.. పరిస్థితి మళ్లీ యుద్ధానికి దారి తీసింది.
- అమెరికా బలగాలు దక్షిణ ఇరాన్లోని పలు కీలక లక్ష్యాలపై భారీ వైమానిక దాడులు
- హర్ముజ్ జలసంధికి సమీపంలోని వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలు, రాడార్ కేంద్రాలు,
- వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు, సైనిక మౌలిక సదుపాయాలే ప్రధాన టార్గెట్గా దాడులు
2026-06-11 06:55:23
ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం మళ్లీ ప్రారంభం..
- ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మళ్లీ యుద్ధం ప్రారంభం
- ప్రపంచం దేశాలకు షాకిచ్చిన ఇరాన్
2026-06-11 06:50:13
Advertisement