తెహ్రాన్‌: ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ క్షిపణుల వర్షం కురిపిస్తోంది. తాజాగా ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థను టార్గెట్‌ చేసింది. యాంకర్‌ న్యూస్‌ చదువుతుండగానే స్టూడియోపై క్షిపణితో దాడి చేసింది. ఆ దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

ఇరాన్‌లో ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ వైమానికంగా ఆధిపత్యం సంపాదించిందని ఇజ్రాయెల్‌ ప్రకటించింది. ఆ ప్రకటన తర్వాత ఇరుదేశాల మధ్య వైరం తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఇజ్రాయెల్ క్షిపణి ఓ ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానెల్‌పై దాడికి దిగింది. స్టూడియోలో యాంకర్‌ సహర్ ఇమామీ న్యూస్‌ బులిటెన్‌ చదువుతున్నారు. అదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్‌ క్షిపణి ప్రయోగించడంతో టీవీ ఛానెల్‌ కార్యాలయం దద్దరిల్లింది. స్టూడియో కంపించడంతో యాంకర్ సహర్ ఇమామీ భయభ్రాంతులతో బయటకు పరుగులు తీశారు.

ఇజ్రాయెల్, ఈ యుద్ధంలో తాము నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సాధించే దిశగా వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నామని ప్రకటించింది. అయితే రెండు దేశాల్లోనూ ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనల మధ్య సురక్షిత స్థలాలకు పరుగెడుతున్నారు. ఈ ఘర్షణ మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Israeli Air Force bombed Iran’s State TV headquarters live on air !

Moments before the strike, they issued a evacuation warnings also

TV headquarters is now completely destroyed..it’s a massive hit on Tehran’s media narrative stronghold. pic.twitter.com/Pu8xiAFcyG

— Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) June 16, 2025