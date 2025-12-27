చైనాలో మరో అద్భుతం..

బీజింగ్‌: చైనాలో మరో అడుగు ముందుకేసి అద్భుతం సృష్టించింది. ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే సొరంగాన్ని ప్రజా రవాణా కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ సొరంగం ద్వారా 7 గంటల ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడు కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

డ్రాగన్‌ దేశం చైనాలో ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే సొరంగం ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. 22.13 కిలోమీటర్ల పొడవుతో ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే సొరంగం టియాన్‌షాన్ షెంగ్లీ టన్నెల్ డిసెంబర్‌ 26 శుక్రవారం అధికారికంగా ట్రాఫిక్‌కు ప్రారంభించారు. ఇది వాయువ్య చైనాలోని జిన్జియాంగ్ ఉయ్‌గుర్ అటానమస్ రీజియన్‌లోని సెంట్రల్ టియాన్‌షాన్ పర్వతాలను దాటి, గతంలో కొన్ని గంటలు పట్టే పర్వత ప్రయాణాన్ని కేవలం 20 నిమిషాలకు తగ్గిస్తుంది.

22.13 kilometers! China just opened the world’s longest highway tunnel across a mountain range to traffic in Xinjiang.



China named the tunnel Tianshan Victory. Why? Because it cuts through 16 geofracture zones and is without doubt a world marvel of engineering. pic.twitter.com/FGM34fyqia — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) December 26, 2025

ఇదిలా ఉండగా.. చైనా శుక్రవారమే మరో ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను కూడా ప్రారంభించింది. ఉత్తర, దక్షిణ జిన్జియాంగ్‌లోని పట్టణ సముదాయాలను కలిపే మరొక ముఖ్యమైన సహాయక సొరంగం G0711 ఉరుంకి-యులి ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ సొరంగం చైనాలోని జిన్జియాంగ్ ప్రావిన్స్‌లోని టియాన్షాన్ పర్వత శ్రేణిలో ఉంది. ఇది రెండు సమాంతర గొట్టాలుగా రూపొందించబడింది. ఒక్కొక్కటి రెండు లేన్ల ట్రాఫిక్‌ను కలిగి ఉంటాయి. ఇది ఉత్తర జిన్జియాంగ్‌లోని ఉరుంకిని దక్షిణాన యులికి కలిపే ఉరుంకి-యులి ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలో భాగం. ఈ సొరంగం 3,000 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో నిర్మించబడింది. సొరంగం ప్రారంభంతో గతంలో సుమారు ఏడు గంటలు పట్టే ప్రయాణానికి ఇప్పుడు 20 నిమిషాల్లోనే చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.



The Urumqi-Yuli Expressway officially opens to traffic!



At its heart lies the world’s longest expressway tunnel. At 22 kilometers, it turns a 3-hour mountain drive into 20 minutes.



A major leap in connectivity for Xinjiang.🛣 pic.twitter.com/jNMoRm2qvU — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) December 26, 2025