 ఇండియన్‌ వయాగ్రా రైస్‌ తెలుసా? దేశీ వరి ఔషధ గుణాలు | 23 Indian Rice Varieties Earn GI Tag with Medicinal Benefits | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇండియన్‌ వయాగ్రా రైస్‌ తెలుసా? దేశీ వరి ఔషధ గుణాలు

Aug 20 2025 11:20 AM | Updated on Aug 20 2025 11:42 AM

sagubadi Navara Rice Benefits check others

దేశీయ వరి రకాలు 23  జియోగ్రాఫికల్ ఐడెంటిఫికేషన్‌  ( GI)   గుర్తింపును సాధించింది. మన దేశంలో  వరి పంట  ప్రధానమైన పంట.   వరి రకాన్ని సంబంధిత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. అలాంటి రైస్ లో కేరళ ప్రాంతంలో   రైస్‌ ఒకటి నవరా రైస్. అందుకే దీన్ని కేరళ బియ్యం లేదా  ఎర్ర బియ్యంగా అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ బియ్యం త్రేతాయుగము నాటిదని  నమ్ముతారు. అలాగే  గంధసాలే పొడవైన ధాన్యం రకం. ఇది కర్ణాటక, పంజాబ్ & హర్యానా (మోగ్రా, బాస్మతి)లలో  ఎక్కువగా పండిస్తారు.  వివిధ రకాల వరి, వాటి ప్రయోజనాలను చూద్దాం. 

దేశీ వరి రకాల్లో ఔషధ గుణాలు!
మైసూరులో సేవ్‌ అవర్‌ రైస్, సహజ సమృద్ధ తదితర స్వచ్ఛంద సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల జరిగిన దేశీ వరి మేళాలో ఔషధ విలువలున్న చాలా రకాల బియ్యం రకాలను ప్రదర్శించారు. బియ్యాన్ని, విత్తనాలను కూడా విక్రయించారు. వారు చెప్పిన ఔషధ గుణాలు ఇవి...

దయానా : తీవ్రమైన మధుమేహం ఉన్న వారికి ఉపయోగకరం.
నవర  :  ‘ఇండియన్‌ వయాగ్రా’. నపుంసకత్వాన్ని అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.
మాపిళ్లై సాంబా  :  శక్తిని పెంచే గుణం కలిగినది. కొత్త అల్లుళ్లకు తినిపించే ప్రత్యేక రకం బియ్యం.
గంధసాలే  :  బిర్యానీ, పులావు కోసం సువాసనగల బియ్యం.
సిద్ధసన్న : రోజువారీగా అన్నం వండుకొని  తినటానికి అనుకూలం.
దొడ్డా బైరా నెల్లు : పెరుగన్నానికి  బాగుంటాయి. కజ్జాయ (తీపి వడలు), దోసెలు, ఇడ్లీకు అనువైనవి
రాజముడి :  రోజువారీ భోజనం కోసం బాగుంటాయి.
దొడ్డిగా  :   బియ్యపు పిండితో రొట్టె, పెరుగు అన్నం చేసుకోవటానికి ఉత్తమమైనది.
బర్మా బ్లాక్‌  :  పాయసానికి అనువైనది

నిర్వహణ: పంతంగి  రాంబాబు, సాక్షి సాగుబడి డెస్క్‌.

చదవండి: మన దేశంలో 23 రకాల దేశీయ వరి వంగడాలకు జీఐ
కేవలం రూ.3.5 లక్షలతో ఫ్యాషన్‌ బ్రాండ్‌..రూ. 500 కోట్ల దిశగా
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు)
photo 2

కుర్రాళ్ళ గుండెల్ని కొల్లగొడుతున్న హీరోయిన్ శివాని నాగరం (ఫొటోలు)
photo 3

నా కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్‌ సినిమా.. ప్లీజ్‌ సపోర్ట్‌.. అనుపమ కన్నీళ్లు (ఫోటోలు)
photo 4

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా హీరామండి నటి మనీషా కొయిరాలా బర్త్ డే వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Gang Attack On Software Employee In KPHB Hyderabad 1
Video_icon

సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగిపై కత్తితో దాడి

Srikanth Girlfriend Aruna Selfie Video 2
Video_icon

కారులో గంజాయి పెట్టి.. జీవిత ఖైదు శ్రీకాంత్ ప్రియురాలు అరుణ సెల్ఫీ వీడియో
Kakani Govardhan Reddy First Reaction After Released From Jail 3
Video_icon

విడుదల తరువాత కాకాణి ఫస్ట్ రియాక్షన్
Man Attack On Delhi CM Rekha Gupta 4
Video_icon

Delhi: జన్ సున్వాయ్ కార్యక్రమంలో సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి
Kakani Govardhan Reddy Daughter Poojitha Emotional 5
Video_icon

తండ్రిని చూడగానే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న కూతురు
Advertisement
 