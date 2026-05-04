 46 దేశాలు పర్యటించా..కానీ భారత్‌ పర్యటన..! | A Foreigner In Viral Video Said India Changed How I See Travel | Sakshi
46 దేశాలు పర్యటించా..కానీ భారత్‌ పర్యటన..!

May 4 2026 1:37 PM | Updated on May 4 2026 2:26 PM

A Foreigner In Viral Video Said India Changed How I See Travel

భారతదేశ పర్యటన గురించి ఓ విదేశీ యాత్రికుడు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. తాను ఎన్నో దేశాలను పర్యటించానని, కానీ భారత్‌ పర్యటన తన ప్రయాణ అనుభవాన్నే మార్చేసిందంటూ పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్‌ చేసుకున్నారు. అంతేగాదు ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వీడియోలో తన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని షేర్‌  చేసుకున్నారు. 

ఆ వీడియోలో the_globedigger గా ప్రసిద్ధి చెందిన జెఫ్ జోసీకి భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలను సందర్శించిన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ పర్యటన తనపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిందో వెల్లడించారు. తాను మొత్తం 46 దేశాలను పర్యటించానని, ఒక యాత్రికుడికి విజయవంతమైన పర్యటన అంటే..ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని ఏర్పాట్లు, ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన సౌకర్యాలు అని అర్థం. 

కానీ భారతదేశంలో చేసే ప్రయాణం ఆ దృక్పథాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుందని అన్నారు. అంతేగాదు ఇక్కడ ప్రయాణం చాలా అరుదుగా సులభంగా ఉంటుందన్నారు. ఇక్కడ పర్యటన సౌకర్యానికి చాలా దూరంగా ఉంటుందని అన్నారు. అయినప్పటికీ ఆ సవాళ్లే..ఆ గమ్యస్థానాన్ని అత్యంత అపురూపమైనదిగా మార్చేస్తాయని నొక్కి చెప్పారు. అలాగే భారత్‌లో ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమమైన వీధి ఆహారాలు, ప్రపంచస్థాయి బీచ్‌లు ఉన్నాయిన పేర్కొన్నారు. ఆ వీడియోలో ఆయన గోల్డెన్ టెంపుల్‌తో సహా "ప్రముఖ" దేవాలయాలను సందర్శించడం చూపించారు. 

ఆయన జైపూర్‌లోని హవా మహల్, ఆగ్రాలోని తాజ్ మహల్, ముంబైలోని గేట్‌వే ఆఫ్ ఇండియా, న్యూఢిల్లీలోని ఇండియా గేట్‌ను కూడా సందర్శించారు. 46 దేశాలు పర్యటించిన తర్వాత భారత్‌ తనకు ప్రయాణం పట్ల ఉన్న దృక్పథాన్ని మార్చేసింది అంటూ వీడియోకి క్యాప్షన్‌ ఇచ్చి మరి పోస్ట్‌ చేశారు. అంతేగాదు ఇక్కడ పర్యటన అంత సులభమైన గమ్యస్థానం కాదు, సౌకర్యవంతంగా ఉండకపోయినా..మదిలో నిలిచపోతుంది అంటూ భారత్‌ పర్యటనపై పొగడ్తల వర్షం కురిపించారు. 

అలాగే భారత్‌ మనల్ని నెమ్మదించేలా, పరిస్థితులకు అలవాటు పడేలా చేయడమే గాక ప్రపంచాన్ని విభిన్నంగా చూపించేలా చేస్తుందని, ఓ పర్యాటకుడు చవి చూడాల్సింది కూడా ఇదేనంటూ భారత్‌పై ప్రశంసంల వర్షం కురిపించారు. నెటిజన్ల కూడా ఆయనతో ఏకీభవిస్తూనే..ఈ నేలపై మరిన్ని అద్భుతమైన ప్రదేశాలు చూడాలంటూ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.  

 

(చదవండి: ఆ ట్రైన్స్‌ జర్నీ జస్ట్‌ ట్రావెల్‌ కాదు ..అదొక ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌)

 

 

