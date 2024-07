బడ్జెట్‌ బూస్ట్‌, మా ఆదాయం రూ. 2500 కోట్లకు పెరగొచ్చు- నితిన్‌ కామత్‌

2024 బడ్జెట్‌లో సెక్యూరిటీస్ లావాదేవీల పన్ను (ఎస్‌టిటి) రెట్టింపు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెరోధా సీఈవో ఎక్స్‌లో స్పందించారు. తాజా కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ప్రతిపాదనతో తమకు రెట్టింపు లాభాలొస్తాయంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

Budget summary for us



STT on options goes up from 0.062% to 0.1%. STT on futures goes up from 0.0125% to 0.02% from October 1st.



We collected about Rs 1500 crores of STT last year, @zerodhaonline. If the volumes don't drop, this will increase to about Rs 2500 crores at the new…

