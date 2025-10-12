 భార్య కోసం బ్రిటిష్ వ్యక్తి కర్వా చౌత్ ఉపవాసం..! పాపం చంద్రుడి దర్శనం కోసం.. | British Content Creator Nick Booker Observes Karwa Chauth Fast for His Wife, Wins Indian Hearts | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Karwa Chauth: భార్య కోసం బ్రిటిష్ వ్యక్తి కర్వా చౌత్ ఉపవాసం..! పాపం చంద్రుడి దర్శనం కోసం..

Oct 12 2025 12:37 PM | Updated on Oct 12 2025 12:57 PM

British Man Breaks Karwa Chauth Fast Goes Viral On Socialmedia

ఆశ్వయుజ మాసం పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే మూడో రోజుని దక్షిణ భారతదేశంలో అట్లతద్దిగా జరుపుకుంటే ఉత్తర భారతదేశంలో పౌర్ణమి తర్వాత నాల్గవ రోజు.. చవితి తిధి నాడు కర్వాచౌత్‌ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈ రెండు పర్వదినాలు, వివాహితులకు, కన్నెపిల్లలకు ప్రత్యేకం అనే చెప్పాలి. ఆ రోజు కన్నెపిల్లలు మంచి వరడు కోసం, పెళ్లైన స్త్రీలు తమ భర్త క్షేమం కోసం పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టకుండా ఉపవాసం ఉంంటారు. 

సాయంత్రం చంద్ర దర్శన అనంతరం విరమిస్తారు. కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో మాత్రంలో చంద్ర దర్శనాన్ని భర్త సమక్షంలో సందర్శించి ఉపవాసాన్ని విరమించడం విశేషం. అయితే ఈ పండుగ భారతీయ విశిష్ట సంస్కృతికి ప్రతీకగా ప్రజలు విభిన్న రకాలుగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకంటే..ఈ  ఆచారాన్ని ఓ విదేశీయుడి ఆచారించిన ఘటన నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. 

బ్రిటిష్‌ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ నిక్‌ బుకర్‌ తన భార్య కోసం ఉపవాసం ఉండటం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడమే కాదు హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. భారతచరిత్రకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను సదా షేర్‌ చేసుకునే నిక్‌ బుకర్‌ "మై డెస్పరేట్ కర్వా చౌత్ సెర్చ్ ఫర్ ది మూన్" అనే వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 

ఆ వీడియోలో నిక్‌ తన భార్యతో కలిసి ఈ పండుగను జరుపుకున్నానని, ఉపవాసం కూడా ఉన్నట్లు వెల్లడించాడు. ఆయన ముంబైలోని జుహూ బీచ్‌ సమీపంలో తన నివాసంలో ఈ పండుగను నిర్వహించి ఉపవాసం ఉన్నారు. అయితే త్వరితిగతిన చంద్రుడిని సందర్శించేందుకు ముంబై నుంచి ఢిల్లీ వచ్చి..అక్కడ లోధి హోటల్‌ నుంచి చంద్రుడిని చాలా త్వరితగతిన సందర్శించి తన భార్యతో కలిసి ఉపవాసం విరమించినట్లు తెలిపాడు. 

అంతేగాదు కర్వా చౌత్‌ను ఎందుకు జరుపుకుంటారు చాలా చక్కగా వివరించి భారతీయులందరి మనసులను గెలుచుకున్నాడు. చివరగా ఆ వీడియోలో ఈ రోజు ఉపవాసం ఉన్నవారందరికీ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పాడు. అయితే నెటిజన్లంతా మా భారతీయ సంస్కృతిని హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించినందుకు ధన్యవాదాలు, అలాగే మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని నిక్‌ని ఆశీర్వదిస్తూ..పోస్టులు పెట్టారు.

 

(చదవండి: 'ఖతర్నాక్‌ మొక్కలు'..! వీటి టక్కు టమారాలకు విస్తుపోవాల్సిందే..!)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 12-19)
photo 2

దీపావళి డిన్నర్ పార్టీలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఒకప్పటి టాలీవుడ్ బ్యూటీ.. బీచ్‌లో ఫ్యామిలీతో (ఫొటోలు)
photo 4

మోహన్‌బాబు యూనివర్సిటీలో యూత్ ఫెస్టివల్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో నటి రితు వర్మతో అజోర్ట్ ఆటమ్/వింటర్ '25 కలెక్షన్ లాంచ్‌

Video

View all
RK Roja Emotional Words About Fake Liquor 1
Video_icon

అయ్యా మోదీ.. చేతులెత్తి మొక్కుతున్న.. రోజా ఎమోషనల్
Usha Sri Charan Serious On Minister Savitha Comments 2
Video_icon

రాజకీయ సమాధి చేస్తాం.. మంత్రి సవితకు ఉషశ్రీ చరణ్ వార్నింగ్
Behind The Mulakalacheruvu Fake Liquor Manufacturing Case 3
Video_icon

కల్తీ లిక్కర్ దొంగలు.. ఇదిగో సాక్ష్యం..
Kantara Chapter 1 Is Worlds Highest Grossing Film This Week 4
Video_icon

హాలీవుడ్ మూవీస్ కలెక్షన్స్ నే దాటేస్తున్న కాంతార: చాప్టర్ 1
Chandrababu Fake Liquor Scam Shocking Facts In Janardhan Remand Report 5
Video_icon

బాబు ఫేక్ లిక్కర్ 2.0.. ప్రజల కిడ్నీలతో నయా దందా
Advertisement
 