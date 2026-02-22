 ఆటోలో పూలు బదులు..చెవిపోగులు..! | Bengaluru auto rickshaw driver hangs wifes earrings inside auto Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆటోలో పూలు బదులు..చెవిపోగులు..!

Feb 22 2026 12:53 PM | Updated on Feb 22 2026 1:00 PM

Bengaluru auto rickshaw driver hangs wifes earrings inside auto Goes Viral

కొన్ని పనులు చూసేందుకు చిన్నగా ఉన్నా.. అందరి హృదయాలను దోచుకుంటుంది. కాస్త మనసుపెడితే..పెద్దపనులతోనే మన ప్రేమను వ్యక్తం చేయాల్సిన పనిలేదు. చాలా చిన్నపాటి వాటితో కూడా అనంతమైన ప్రేమను చాలా సునిశితంగా వ్యక్తం చేయొచ్చు. అందుకు ఈ ఆటో డ్రైవరే నిదర్శనం. 

బెంగళూరులోని ఒక ఆటో డ్రైవర్‌ తన ఆటోలో వేలాడిదీసిన చెవిపోగులు కారణంగా ఒక్కసారిగా ఫేమస్‌ అయ్యాడు. అవి ఆయన భార్య చెవిపోగులు. రోజంతా ఆమెతో ఉన్నట్లుగా ఫీలయ్యేలా ఆటోలో అద్దానికి వేలాడదీయడంతో అవి ప్రతి ఒక్కర్ని అమితంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. నిజానికి చాలామంది ఆ అద్దం ముందు పూలు వంటి ఇతర డెకరేటెడ్‌ ఐటెమ్స్‌ పెట్టుకుంటారు. 

భార్య గుర్తొచ్చేలా..ప్రతి నిమిషం ఆమెతో ఉన్నట్లుగా ఎదురుగా అలా వేలాడదీయడం అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఒక్కొక్కరూ ఒక్కోలా ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తారు. స్వచ్ఛమైన ప్రేమ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా బయటపడుతుంది అనేందుకు ఈ ఆటోడ్రైవర్‌ చేసిన పనే ఉదాహరణ. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే అతడి ప్రేమ చూస్తే..మనుషులెరగలేరు మాములు ప్రేకాదు..అగ్నికంటే స్వచ్ఛమైనది..అనే పాట గుర్తొస్తోంది కదూ..! నెటిజన్లు సైతం సదరు డైవర్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తు పోస్టులు పెట్టారు.  

 

(చదవండి: ఆ అమ్మకు దక్కిన వెలకట్టలేని గొప్ప అనుభూతి..!

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లక్కీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌-1 లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సరస్వతి మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

విశ్వక్ సేన్ కల్ట్‌ మూవీ టీజర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)
photo 4

హిందూ, క్రిస్టియన్‍ పద్ధతుల్లో బ్రిటీషర్‌ని పెళ్లాడిన నటి (ఫొటోలు)
photo 5

సోఫీ షైన్‌ను పెళ్లాడిన టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu About Pawan Kalyan Reaction On TDP Attack 1
Video_icon

నాపై దాడిని బీజేపీ, జనసేన నేతలు ఖండించారు.. ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ తప్ప
Bhumana Karunakar Reddy Strong Counter To Chandrababu Comments 2
Video_icon

అది దేవుడు నీకు వేసిన శిక్ష.. శివుడి మెడలో పాముపై బాబు వ్యాఖ్యలు.. భూమన కౌంటర్

Wife Killed Husband With The Help Of Boy Friend In Chevella 3
Video_icon

చేవెళ్లలో ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య
Chandrababu Vote Theft In 2024 Election Parakala Prabhakar Sensational Report 4
Video_icon

బాబు గుండెల్లో పరుగులు పెట్టిస్తున్న పరకాల రిపోర్ట్..
Luxury Sports Car Accident In Jubilee Hills Hyderabad 5
Video_icon

ఫెరారీ కార్ తుక్కు తుక్కు
Advertisement
 