Amazing Beauty And Kitchen Tips In Telugu Hair Care And Face Pack: సి విటమిన్‌ పుష్కలంగా కలిగి ఉండే ఉసిరితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయన్న విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మరి ఉసిరి పేస్టుతో అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసుకోవడం ఎలాగో తెలుసుకుందామా?

►రెండు టేబుల్‌ స్పూన్ల ఉసిరి పేస్టులో టేబుల్‌ స్పూను పెరుగు, టీస్పూను తేనె వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖం, మెడకు అప్లై చేసి ఇరవై నిమిషాలు ఆరనిచ్చి కడిగేయాలి. రెగ్యులర్‌గా ఈ ప్యాక్‌ వేసుకోవడం వల్ల ముఖం మీద, మెడ మీద పేరుకుపోయిన ట్యాన్‌ తగ్గుతుంది.

చర్మంపై ముడతలు తొలగించుకోవచ్చు!

►రెండు టేబుల్‌ స్పూన్ల తాజా అలోవెరా జెల్‌లో, టేబుల్‌ స్పూను తేనె, టేబుల్‌ స్పూను గంధం పొడి వేసి పేస్టులా కలుపుకోవాలి. ఈ పేస్టుని ముఖం, మెడకు అప్లై చేసి పదిహేను నిమిషాల తరువాత కడిగేయాలి. వారానికి రెండుసార్లు ఈ ప్యాక్‌ వేసుకోవాలి.

దీనివల్ల అలోవెరా జెల్‌లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు చర్మానికి తేమనందించి మృదువుగా మారుస్తాయి. గంధం పొడి మొటిమలను తగ్గించడమేగాక, చర్మంపై ఉన్న ముడతలను తొలగిస్తుంది.

►ఉసిరికాయ ముక్కలను నాలుగురోజుల పాటు నీడలో ఎండబెట్టాలి. ఈ ముక్కలను కొబ్బరి నూనెలో వేసి రంగు మారేంత వరకు మరిగించాలి. నూనె చల్లారాక తరువాత తలకు రాసుకుని మర్దన చేస్తే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.

శీతాకాలంలో అస్సలు ఇలా చేయొద్దు

►చలికాలంలో జుట్టు బలహీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ సమయంలో హెయిర్‌ స్టైల్‌ కోసం ఎటువంటి హెయిర్‌ స్టైలింగ్‌ స్టూల్స్‌ను వాడకూడదు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ హెయిర్‌ డ్రైయ్యర్‌ను వాడకూడదు.

కిచెన్ టిప్స్‌:

►వంటనూనెలో లవంగాలు వేసి ఉంచితే పాడవకుండా ఎక్కువకాలం ఉంటుంది.

►పచ్చిబటానీలను ఉడికించేటప్పుడు చిటికెడు పంచదార వేస్తే రంగు మారకుండా ఉంటాయి.

►చపాతీ పిండిలో ఉడికించిన బంగాళదుంపను కలపాలి. ఈ పిండితో చపాతీలు చేస్తే చపాతీలు మృదువుగా ఎక్కువసేపు తాజాగా ఉంటాయి.

►పెరుగు పచ్చడి మరింత రుచిగా ఉండాలంటే తాలింపులో టీ స్పూను నెయ్యి కలపాలి.

►చెక్కతో చేసిన గరిటెలు, చెంచాలు వాసన వస్తుంటే.. వెనిగర్‌ కలిపిన నీటిలో కాసేపు నానబెట్టి తరువాత కడిగి వాడుకోవాలి.