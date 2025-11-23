 అసలు మీకు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే కదా, నిధులిచ్చే అవకాశం వచ్చేదని అంటున్నాడ్సార్‌! | Sakshi Cartoon 23 11 2025 | Sakshi
Sakshi Cartoon: అసలు మీకు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే కదా, నిధులిచ్చే అవకాశం వచ్చేదని అంటున్నాడ్సార్‌!

Nov 23 2025 1:42 AM | Updated on Nov 23 2025 1:42 AM

Sakshi Cartoon 23 11 2025

అసలు మీకు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే కదా, నిధులిచ్చే అవకాశం వచ్చేదని అంటున్నాడ్సార్‌! 

