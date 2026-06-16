 డోంట్‌ వర్రీ సార్‌! ఈసారి అమరావతి గ్రాఫిక్స్‌ ఏఐలో చేద్దాం!! | Sakshi Cartoon 16-06-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డోంట్‌ వర్రీ సార్‌! ఈసారి అమరావతి గ్రాఫిక్స్‌ ఏఐలో చేద్దాం!!

Jun 16 2026 4:50 AM | Updated on Jun 16 2026 4:50 AM

Sakshi Cartoon 16-06-2026

డోంట్‌ వర్రీ సార్‌! ఈసారి అమరావతి గ్రాఫిక్స్‌ ఏఐలో చేద్దాం!!   

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సమంత 'బంగారం'.. పట్టుచీరలో రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వద్ద భారీ అనంత పద్మనాభస్వామి (ఫొటోలు)
photo 3

‘ఓ..! సుకుమారి’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌లో ఐశ్వర్య రాజేష్ (ఫొటోలు)
photo 4

'అందరి చూపు అటువైపే' ఏముంది అక్కడ..(ఫొటోలు)
photo 5

ముంబై : 'ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్' 25 ఏళ్ల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
AP BJP Chief Madhav's Letter to CM Chandrababu Demanding Support Price For Mango Farmers 1
Video_icon

AP BJP చీఫ్ లేఖ.. ఏమని ఉంది అంటే..!
New Guidelines By Kutami Government For YSRCP Leaders At Secretariat 2
Video_icon

YSRCP నేతలు మీడియాతో మాట్లాడద్దు..! కూటమి వింత ఆంక్షలు
22 Years Old Sanchita Ugale Passes Away In Her Residence at Mumbai 3
Video_icon

22 ఏళ్లకే ఫేమస్.. ఎవరూ ఊహించని విధంగా మృతి
What Happened Excatly In Tuni Girl Gnaneswari Case 4
Video_icon

చిన్నారి కేసులో ఏం జరిగింది.. పాయింట్ టు పాయింట్
Abhijeet Dipke Attacked In Jaipur 5
Video_icon

కాక్రోచ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు దీప్కేపై దాడి
Advertisement
 