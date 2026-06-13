 సాక్షి కార్టూన్‌ 13-06-2026 | Sakshi Today June 13th, 2026 Telugu News Cartoon Over Donald Trump Cancels Iran Strikes | Sakshi
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సాక్షి కార్టూన్‌ 13-06-2026

Jun 13 2026 12:57 PM | Updated on Jun 13 2026 1:32 PM

Sakshi Cartoon 13-06-2026

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Photos

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కారులో గన్ తీసుకురండిరా.. కాల్చేద్దాం.. జనసేన MLAకు కార్యకర్త సవాల్
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Balaraju: కారులో గన్ తీసుకురండిరా.. కాల్చేద్దాం
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