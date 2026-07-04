సాక్షి కార్టూన్‌ : 04-07-2026

అప్పులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్నని కాదయ్యా..! అభివృద్ధికి అన్నారు!!
టైటిల్ : నాగబంధం:ది సీక్రెట్ ట్రెజర్
అలాగే ‘సర్’!
అనంతపురం జిల్లా: ‘శింగనమల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా బండారు శ్రా
సొంత ఇల్లు అనేది సగటు మధ్యతరగతి భారతీయుడి జీవితకాల కల.
మన జేబులో ఒదిగిపోయే ఒక చిన్న వస్తువు �...
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా వీధి కుక్క...
ప్రయాగ్రాజ్: ఆగ్రాలోని తాజ్ మహల్ ఒక �...
బాలీవుడ్ బ్యూటీ సోనాక్షి సిన్హా తన �...
కొచ్చి: కేరళ ప్రభుత్వ వన్ టైమ్ అమ్నెస�...
పుణె రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కే�...
గుజరాత్లో తల్లిదండ్రుaలు 23 ఏళ్ల కన్�...
ముంబై: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏకన�...
భోపాల్: తెలంగాణ ప్రభుత్వ నూతన ప్రధా�...
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు, ఛ...
న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావ...
వాషింగ్టన్: అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య �...
సాక్షి, విజయవాడ: ప్రజా నాయకుడు వంగవీట�...
ఆగ్రా: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో దార...
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్లోని ఇస్లా�...
ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొ�...
అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రు�...
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్ పరిపాలనలోని ...
సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ న...
ఒడిశాలోని పూరీ క్షేత్రంలో జరిగే జగన్...
కోట్లాధికారి కావాలంటే..తాతల ఆస్తి లే�...
చుట్టూ చిమ్మ చీకటి..మంచి జీవితం ఎలా పొ...
అమెరికాకు చెందిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ టెన...
బెంగళూరు: బెంగళూరులో ఘోర ప్రమాద ఘటన వ�...
న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ...
కామ్జోంగ్: మణిపూర్లోని కామ్జోంగ్ ...
ఒక విదేశీ మహిళ విపరీతమైన తలనొప్పితో �...
అనంతపురం: వైఎస్సార్ సీపీ రాప్తాడు సమ�...
న్యూయార్క్: అమెరికా గూఢచారి సంస్థ ‘�...
చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సీ జోసె�...
ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
గ్రహం అనుగ్రహం:
Jul 4 2026 1:21 PM | Updated on Jul 4 2026 1:21 PM
అప్పుడే హీరోయినా? మొన్న ఇంటర్ అయ్యింది.. టైం కావాలంటున్న చిన్నది (ఫొటోలు)
ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
హర హర మహాదేవ అంటూ అమర్నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : పంచతంత్ర పరవశం (ఫొటోలు)
కోలీవుడ్ నటుడు అరవింద్ ఆకాశ్ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ (ఫొటోలు)
రావణ్ అరెస్ట్ కేసుపై పేర్ని నాని కీలక వ్యాఖ్యలు!
ఈసారి ఎలైనా కొట్టాలి నాకు ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్, చరణ్ బాగా క్లోజ్
ఇంకెంత కాలం? పవన్ కళ్యాణ్ కు వంగవీటి రంగా కూతురు విజ్ఞప్తి
కూటమి సర్కార్కు జూనియర్ లాయర్ల గట్టి హెచ్చరిక!
"మా పాపను తిరిగిచ్చేయండి".. తల్లిదండ్రుల కన్నీటి వేడుకోలు