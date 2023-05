రూ.2000 నోట్లను వదిలించుకోవడానికి వీళ్లంతా ఏం చేశారో చూడండి!

ఆర్‌బీఐ రూ. 2000 నోట్ల‌ను చ‌లామ‌ణి నుంచి ఉప‌సంహ‌రించుకున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడా నోట్లను వదిలించేందుకు ప్రజలు రకరకాల మార్గాల్ని అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ క‍్రమంలో ప్రముఖ ఫుడ్‌ డెలివరీ సంస్థ జొమాటోకు 72 శాతం క్యాష్‌ ఆన్‌ డెలివరీలు (సీవోడీ) వచ్చినట్లు తెలిపింది. సీవోడీ వినియోగించుకున్న కష్టమర్లు తమకు రూ.2,000 నోట్లు ఇచ్చినట్లు పేర్కొంది.

ప్ర‌జ‌లు త‌మ వ‌ద్ద ఉన్న 2000 నోట్ల‌ను ఈ ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్ 30లోగా డిపాజిట్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవ‌చ్చ‌ని ఆర్‌బీఐ సూచింది. ఆర్‌బీఐ ప్ర‌క‌ట‌న నేప‌ధ్యంలో ప్ర‌జ‌లు రూ. 2000 నోట్ల‌ను వ‌దిలించుకునేందుకు పెట్రోల్‌ బంకులకు బారులు తీరారు.

since friday, 72% of our cash on delivery orders were paid in ₹2000 notes pic.twitter.com/jO6a4F2iI7

— zomato (@zomato) May 22, 2023