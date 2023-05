అన్నీ సాహసాలే: ఆరు నెలలకే వేల కోట్ల బిజినెస్‌!

ప్రముఖ ఈకామర్స్ బ్రాండ్‌ మింత్రా సీఈఓగా అనంత్ నారాయణన్ ఇప్పటికే కార్పొరేట్ వర్గాల్లో పాపులర్‌. కీలక పదవిలో ఉన్నప్పటికీ తన సొంత కంపెనీ ప్రారంభించే సాహసం చేయడమే కాదు ఆరునెలల్లో ఏకంగా రూ. 9,900 కోట్లకుపైగా సంపదను సాధించడం విశేషం. అతి తక్కువ సమయంలోనే ఫాస్టెస్ట్‌ గ్రోయింగ్‌ యూనికార్న్‌గా బిలియన్‌ డాలర్ల కంపెనీ మెన్సా బ్రాండ్స్ వ్యవస్థాపకుడిగా, రికార్డు సృష్టించిన అనంత్‌ నారాయణన్‌ సక్సెస్‌ స్టోరీ...!

కేవలం రెండేళ్ళ వ్యవధిలో రెండు పెద్ద బ్రాండ్‌ల వ్యవస్థాపకుడిగా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ జర్నీని ప్రారంభించిన ఘనత అనంత్‌నారాయణన్‌ది. భారతదేశంలో స్టార్టప్‌లకు ఆదరణ లభిస్తున్న సమయంలో అనంత్ నారాయణన్ తన దృష్టిని అటువైపు మళ్లించారు. సౌకర్యవంతమైన పదవిని వదిలేసి భారతదేశపు తొలి ఈ-కామర్స్ 'యునికార్న్' ఆవిష్కారానికి పూనుకున్నారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి అనంతరం 2021లో మే నెలలో మెన్సా కంపెనీని స్థాపించారు. ఈ వెంచర్ ఒక నెలలోనే తొలి ఫండింగ్‌గా 50 మిలియన్ల డాలర్లను అందుకుంది. ఆరువాతి ఐదు నెలలకే 135 మిలియన్ల డాలర్ల నిధులను సేకరించిన తర్వాత కంపెనీ వాల్యూ బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవడం విశేషం. (స్వీట్‌ కపుల్‌ సక్సెస్‌ స్టోరీ: తొలి ఏడాదిలోనే రూ.38 కోట్లు)

