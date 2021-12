వ్యాపారాల్లో పోటీతత్వం ఉంటుందని(ఉండాల్సిందే!), వ్యాపారుల మధ్య వైరం మాత్రమే ఉంటుందని అనుకోవడం సహజం. కానీ, ఈరోజుల్లో మార్కెట్‌ను పెంచుకోవాలన్నా, ప్రొడక్టులను ప్రమోట్‌ చేసుకోవాలన్నా ‘ఫ్రెండ్లీ నేచర్‌’ కచ్చితంగా ఉండాలని నిరూపిస్తున్నారు మన వ్యాపార దిగ్గజాలు. ఇందుకు సోషల్‌ మీడియానే వేదికగా మార్చేసుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సాప్ట్‌వేర్‌ ఐటీ కంపెనీ ‘జోహో కార్పొరేషన్‌’ సీఈవో శ్రీధర్‌ వెంబు, వ్యాపార దిగ్గజం ఆనంద్‌ మహీంద్రాను ఉద్దేశించి ఆసక్తికర ట్వీట్లు చేశారు.

శ్రీధర్‌ వెంబు(53).. జోహో కార్పొరేషన్‌ సీఈవో. తంజావూరు(తమిళనాడు)లో పుట్టిన శ్రీధర్‌.. జోహోతో పేరు ప్రఖ్యాతులు, పద్మశ్రీ అవార్డు సైతం సంపాదించుకున్నారు. అయితే 2019లో టెంకాశీ పరిధిలోని మాతాలంపరై అనే కుగ్రామంలో సెటిల్‌ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ఆ పోస్ట్‌లన్నింటిని ఆయన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య ఆయన మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ ఆటోను కొనుగోలు చేయడమే కాదు.. దానిని ఆయనే స్వయంగా ఆ పల్లెటూరిలో నడిపాడట. ఇంకేం ఆ అనుభవాన్ని ఇంటర్నెట్‌లో పంచుకోవడమే కాదు.. కంపెనీ యాజమాని ఆనంద్‌ మహీంద్రాకు కొన్ని ఫ్రెండ్లీ సలహాలు కూడా ఇచ్చారు శ్రీధర్‌.

I have some suggestions @anandmahindra pic.twitter.com/XyWBLJyv8l

1/ Yesterday I got my new @MahindraElctrc Treo electric auto. This one is a serious upgrade - capable of 55 km/hour speed and a range of 125 km on a full charge. That makes it a practical commute vehicle and I love driving it around!

‘‘ఫుల్‌ఛార్జీతో 125కి.మీ. రేంజ్‌, గంటకు 55 కి.మీ.వేగంతో దూసుకుపోయే ఆటో ఇది. దీనిని నడపడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. పల్లెటూరి రోడ్లకు సైతం తగ్గట్లుగా సౌకర్య వంతంగా ఉంది. పైగా సరసమైన ధరలో.. కుటుంబంతో సహా బయటకు వెళ్లడానికి ఎంతో అనుగుణంగా ఉంది ఇది. ఊళ్లో తిరుగుతున్న టైంలో చాలామంది ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుందని అడిగారు. అందుకే ఆనంద్‌ మహీంద్రగారికి కొన్ని సలహాలు ఇవ్వదల్చుకున్నా...

3/ @anandmahindra

Please offer a variety of designs and colors on the electric auto line. Offer family and kid friendly options.

Come up with a cool marketing campaign to popularize these low-cost electric vehicles.

I see great potential for them. I love driving one! 🙏

— Sridhar Vembu (@svembu) December 6, 2021