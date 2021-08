వాట్సాప్‌ యూజర్ల ఆందోళనపై ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు స్పందించారు. ఇటీవల వాట్సాప్‌ వినియోగదారులకు వింత సమస్య ఎదురైంది. ఆన్‌లో ఉన్న వాట్సాప్‌ ఒక్కసారిగా లాగ్‌ అవుట్‌ అవుతుంది. వెంటనే మీరు ఉపయోగిస్తున్న ఫోన్‌లో ఈ నెంబర్‌ వాట్సాప్‌ లేదు. బహుశా వేరే ఫోన్‌లో ఈ నెంబర్‌ వాట్సాప్‌ ఉంటుందేమో.. ఒక్కసారి చెక్‌ చేయండి లేదంటే మీ ఫోన్‌ నెంబర్ ను వెరిఫై చేసుకోండంటూ ఓ మెసేజ్‌ వచ్చింది.

If you have been recently logged out from WhatsApp, on WhatsApp for Android, don't worry: it's a bug. You can log into WhatsApp again. pic.twitter.com/SnhFzUd5jP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 8, 2021