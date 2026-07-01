 నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌.. | Stock Market Today Updates On July 1st, 2026, Sensex Rises 150 Points And Nifty Trades Above 23,900 in Early Session | Sakshi
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Stock Market Updates: నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌..

Jul 1 2026 9:24 AM | Updated on Jul 1 2026 9:36 AM

stock market updates 01 July 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం స్వల్ప లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:18 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 39 పాయింట్లు పెరిగి 23,911 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 154 పాయింట్లు పుంజుకొని 76,643 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.27

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 73.6 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.37 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.18 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 2.07 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 01-07-2026(time: 09:18 am)

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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