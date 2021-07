అలర్ట్‌: యోనో యాప్‌ వినియోగిస్తున్నారా?! ఇది మీకోసమే

కరోనా కారణంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్‌బీఐ) యాప్‌ యోనోలో ఆన్‌లైన్‌ ట్రాన్సాక్షన్లు విపరీతంగా పెరిగాయి. అయితే ఆన్‌ లైన్‌ ట్రాన్సాక్షన‍్లను పెంచి, వినియోగదారుల అకౌంట్లను సురక్షితంగా ఉంచేందుకు యోనో యాప్‌ను ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌లు చేస్తుంది.తాజాగా వినియోగదారుల భద్రతే లక్ష్యంగా యోనోలైట్‌ యాప్‌లో 'సిమ్‌ బైండింగ్‌' ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

Now online banking is more secure than ever with SBI! Download the latest YONO Lite app now: https://t.co/uP7JXenNsP

#YONOLite #YONO #OnlineBanking #SafeBanking #BeSafe pic.twitter.com/lsLluyYXoq

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 27, 2021