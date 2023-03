న్యూఢిల్లీ: దుబాయ్‌కి చెందిన ఖతార్ ఎయిర్‌వేస్ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొణెను తమ గ్లోబల్ అంబాసిడర్‌గా నియమించింది. ఈ సందర్బంగా ఖతార్‌కు మించింది మరేదీ లేదు అంటూ కొత్త క్యాంపెయిన్‌ ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించి ఖతార్‌ ఎయిర్‌వెస్‌ 'ఆంట్‌ నో బడీ' ప్రచార వీడియోను ట్వీట్‌ చేసింది. ప్రపంచ అత్యుత్తమ విమానాశ్రయం హమద్ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో బ్యూటిఫుల్‌ లుక్‌లో దీపికా పడుకొణె మెరిసింది.

ప్రీమియం అనుభవంతో, ఎక్సలెన్స్‌కు, లగ్జరీకి పర్యాయపదంగా ఉన్న ఖతార్‌కు దీపిక గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ఉండటం గర్వకారణమని, ఇందుకు ప్రఖ్యాత నటి దీపికా సరియైన ఎంపిక అంటూ ఖతార్ ఎయిర్‌వేస్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, హిస్ ఎక్సలెన్సీ అక్బర్ అల్ బేకర్ సంతోషాన్ని ప్రకటించారు.

ఖతార్ ఎయిర్‌వేస్ ఇటీవలే ఎయిర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ రేటింగ్ ఆర్గనైజేషన్ స్కైట్రాక్స్ అందించే 2022 వరల్డ్ ఎయిర్‌లైన్ అవార్డ్స్‌లో 'ఎయిర్‌లైన్ ఆఫ్ ది ఇయర్'గా అవార్డు గెల్చుకుంది. ఈ అవార్డు గెల్చుకోవడం వరుసగా ఇది ఏడోసారి (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 2022). వీటితో పాటు వరల్డ్ బెస్ట్‌ బిజినెస్‌ క్లాస్‌, వరల్డ్ బిజినెస్‌ క్లాస్‌ లాంజ్ డైనింగ్, బెస్ట్ ఎయిర్‌లైన్ ఇన్ ది మిడిల్ ఈస్ట్ అవార్డులను కూడా అందుకుంది. కాగా ఖతార్ఎయిర్‌వేస్ దోహా హబ్, హమద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ ద్వారా ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 150 కంటే ప్రదేశాలకు విమానాల్ని నడుపుతోంది.

There's nothing else quite like the luxury of travelling with Qatar Airways ✈️

Introducing our brand-new film featuring our global brand ambassador @deepikapadukone pic.twitter.com/NjAgXInl7v

— Qatar Airways (@qatarairways) February 28, 2023