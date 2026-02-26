 ఘనంగా జాతీయ ఆరోగ్య మేళా 2026 ప్రారంభం | President Murmu inaugurates National Health Fair 2026 in Shegaon | Sakshi
ఘనంగా జాతీయ ఆరోగ్య మేళా 2026 ప్రారంభం

Feb 26 2026 5:16 PM | Updated on Feb 26 2026 5:23 PM

President Murmu inaugurates National Health Fair 2026 in Shegaon

ఆయుర్వేద వైద్య విధానాల ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు చేరవేయాలనే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్న జాతీయ ఆరోగ్య మేళా 2026ను దేశ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బుధవారం అధికారికంగా ప్రారంభించారు. మహారాష్ట్రలోని బుల్ధానా జిల్లా షెగావ్‌ పట్టణం విశావా గ్రౌండ్, భక్తినివాస్‌ కాంప్లెక్స్‌లో ఈ మేళా ఫిబ్రవరి 25 నుంచి 28 వరకు కొనసాగనుంది.

కేంద్ర ఆయుష్‌ మంత్రిత్వ శాఖ, అఖిల్‌ భారతీయ ఆయుర్వేద మహాసమ్మేళన సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ మేళాకు ప్రఖ్యాత ఆయుర్వేద సంస్థలు బైద్యనాథ్, సిద్ధాయి ప్రధాన ప్రాయోజకులు (స్పాన్సర్షిప్‌)గా వ్యవహరించాయి. తమ స్టాళ్లలో విస్తృత శ్రేణి ఆయుర్వేద ఔషధాలు, ఆరోగ్య ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడంతో పాటు, ఆయుర్వేదంపై అవగాహన కల్పించే పుస్తకాలను రాయితీ ధరలకు అందుబాటులో ఉంచాయి.

ఈ మేళా ఆయుర్వేద ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు చేరవేయడంలో కీలకంగా నిలుస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌ ఆచార్య దేవవ్రత్, కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ప్రతాప్‌రావు జాధవ్‌తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

