ఆటోమొబైల్‌ మార్కెట్‌లో వాహనదారుల్ని ఆకట్టుకుంటున్న ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ మనుగడపై నీలినీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే వరుస ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ ప్రమాదాలు కొనుగోలు దారుల్ని ఆందోళన గురిచేస్తుండగా.. తాజాగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్‌ బ్రేకులు ఫెయిల్‌ అయ్యాయి. దీంతో ఆ వెహికల్‌ ముందు టైర్‌ పూర్తిగా ఊడిపోయింది. ప్రస్తుతం అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఈ ఏడాది మార్చి నెల పూణేలోని లోహెగావ్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వాహనదారుడి ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్‌ అగ్నికి ఆహుతైంది. ఆ తర్వాత మరో ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ సంస్థ ఒకినావా ఈ- బైక్‌కు మంటలు అంటుకున్నాయి.

Another one...Its spreading like a wild #Fire .

After #Ola & #okinawa #electric scooter from #PureEV catches fire in Chennai.

Thats the 4th incident in 4 days..

The heat is on.#ElectricVehicles #OLAFIRE #lithiumhttps://t.co/pFJFb7uKD7 pic.twitter.com/jJqWA48CNf

— Sumant Banerji (@sumantbanerji) March 29, 2022