మధ్యప్రాచ్యంలో మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. ప్రపంచ దేశాలకు చమురు సరఫరా చేసే అత్యంత కీలకమైన హార్మూజ్ జలసంధిని తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ తెలియజేస్తుండడం అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రపంచంలోనే దాదాపు ఐదో వంతు (20 శాతం) ముడి చమురు రవాణా ఈ మార్గం గుండానే సాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయనే భయాలు, భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీ నిఫ్టీపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయి? అసలు మదుపరులు నిఫ్టీ క్రాష్ (భారీ పతనం)ను ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధంగా ఉండాలా? అనే అంశాలపై మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ చూద్దాం.
నిఫ్టీ కుప్పకూలుతుందా? మదుపరులు భయపడాలా?
ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ ఉద్రిక్తతలు, హార్మూజ్ జలసంధి మూసివేత హెచ్చరికలు మార్కెట్లో స్వల్పకాలిక అలజడి సృష్టించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ నిఫ్టీ పూర్తిగా క్రాష్ అవుతుందని భయపడాల్సిన అవసరం లేదని కొందరు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణాలు..
గతంలో కంటే ప్రస్తుతం దేశీయంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి వస్తున్న పెట్టుబడుల ప్రవాహం మార్కెట్కు బలమైన రక్షణ కవచంగా నిలుస్తోంది. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు విక్రయాలు జరిపినా దేశీయ పెట్టుబడులు మార్కెట్ను నిలబెడుతున్నాయి.
ఒకవేళ హార్మూజ్ మార్గం మూతబడినా రష్యా వంటి ఇతర దేశాల నుంచి భారత్ నేరుగా డిస్కౌంట్పై చమురును దిగుమతి చేసుకునే సత్సంబంధాలను కలిగి ఉంది.
హార్మూజ్ జలసంధిని ఎక్కువకాలం మూసివేయడం ఇరాన్కు కూడా అంత సులువు కాదు. ఎందుకంటే ఇది చైనా, భారత్ వంటి పెద్ద దేశాలతో పాటు ఇరాన్ సొంత ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్లో ఎప్పుడూ స్వల్పకాలిక భయాందోళనలను సృష్టిస్తాయి. అయితే ఇలాంటి సమయాల్లో వచ్చే ప్రతి మార్కెట్ పతనం, దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు నాణ్యమైన షేర్లను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మారుతుంది. పానిక్ సెల్లింగ్ (కంగారులో అమ్మకాలు) చేయకుండా ఓపిక పట్టడమే ప్రస్తుత తారకమంత్రం.
ఇదీ చదవండి: బంగారం కొనాలా? వద్దా?