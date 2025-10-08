 ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ‘మ్యాప్’ ఫీచర్ | Instagram rolls out Maps feature in India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ‘మ్యాప్’ ఫీచర్

Oct 8 2025 7:04 PM | Updated on Oct 8 2025 7:08 PM

Instagram rolls out Maps feature in India

స్థానిక వ్యాపారాలకు బూస్ట్‌

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది వాడే ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఈరోజు నుంచి భారత మార్కెట్‌లో “మ్యాప్‌” ఫీచర్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ఫీచర్‌ ద్వారా యూజర్లు తమ చుట్టుపక్కల ఉన్న రెస్టారెంట్లు, కేఫేలు, టూరిస్టు ప్రదేశాలు, షాపింగ్ సెంటర్లు, ఈవెంట్లు మొదలైనవాటిని ప్రత్యక్షంగా మ్యాప్‌లో వీక్షించవచ్చు.

ఈ ఫీచర్‌తో స్థానిక వ్యాపారాలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రాచుర్యం లభించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. యూజర్లు తమ పోస్టులు లేదా స్టోరీల్లో లొకేషన్ ట్యాగ్ చేస్తే ఆ కంటెంట్ ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మ్యాప్ వ్యూలో కూడా ప్రత్యక్షమవుతుంది. దీని ద్వారా సమీప ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇతర యూజర్లు ఆ ప్రదేశాన్ని సులభంగా గుర్తించే అవకాశాలుంటాయి.

ఈ ఫీచర్‌లో యూజర్లు లొకేషన్ ట్యాగ్‌లను పూర్తి నియంత్రణలో ఉంచవచ్చు. లొకేషన్‌ను పబ్లిక్‌గా, ఫ్రెండ్స్‌కి మాత్రమే లేదా ప్రైవేట్‌గా ఉంచే ఆప్షన్లు ఉంటాయి. 18 ఏళ్ల లోపు వయసున్న యూజర్ల ఖాతాల్లో లొకేషన్ డిఫాల్ట్‌గా ఆఫ్‌లో ఉంటుంది.

భారతీయ యూజర్లలో లొకేషన్ ఆధారిత కంటెంట్‌ వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోందని, అందుకే ఈ ఫీచర్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించినట్లు ఇన్‌స్టా వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సోలో ట్రిప్ జ్ఞాపకాల్లోనే అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 2

అందమైన రైల్వే స్టేషన్లు, ఎపుడైనా చూశారా?
photo 3

'కాంతార' ఫేమ్ రిషభ్ శెట్టి ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ స్టార్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వందేళ్ల గంధర్వ మహల్‌..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Baba Vanga Predictions 1
Video_icon

బాబా వంగా 2026 జోస్యాలు: యుద్ధం, AI, ఏలియన్స్
AP High Court Serious on CI Srinivasa Rao and Veerendra 2
Video_icon

రెచ్చిపోయిన పచ్చ పోలీస్ పొగరు దించిన హైకోర్టు..
PM Modi Unveils Navi Mumbai International Airport 3
Video_icon

నవీ ముంబై విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
Kakani Poojitha And Nellore Women Protest Against TDP Adulterated Alcohol 4
Video_icon

Nellore: మహిళా విభాగం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కాకాణి పూజిత ఆధ్వర్యంలో నిరసన
Pushpa Sri Vani Fires On Chandrababu Govt Over Kurupam Girls Incident 5
Video_icon

విద్యార్థులకు స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయించారనేది అబద్ధం: పుష్పశ్రీవాణి
Advertisement
 