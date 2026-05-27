పెరుగుతున్న ఇన్పుట్ ఖర్చులు, కార్యాచరణ వ్యయాల భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ 'హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్' తమ వాహనాల ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ పెరిగిన ధరలు జూన్ 1, 2026 నుండి అమల్లోకి రానున్నట్లు ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
వాహనాల మోడల్, వేరియంట్ను బట్టి ఈ ధరల పెంపు గరిష్టంగా రూ.12,800 వరకు ఉంటుందని సంస్థ పేర్కొంది. మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా వస్తువుల ధరలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు పెరగడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. ఇటీవలె మరో ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి సైతం తమ కార్లపై రూ.30,000 వరకు ధరలను పెంచిన సంగతి తెలిసిందే.
ధరల పెంపు నిర్ణయానికి తోడు, కంపెనీ ఆర్థిక ఫలితాలు కూడా ఒత్తిడిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఆటోమోటివ్ రంగంలో తీవ్రమైన పోటీ, మార్కెటింగ్ ఖర్చులు పెరగడంతో హ్యుందాయ్ ఇండియా నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4FY26) నికర లాభంలో 22.2% తగ్గుదలను నమోదు చేసింది. గతేడాదితో పోలిస్తే కంపెనీ ఎబిటా మార్జిన్లు సైతం 14.1% నుండి 10.4% కి పడిపోయాయి. కోవిడ్ మహమ్మారి తర్వాతి కాలంలో విక్రేతలకు ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్ ఇప్పుడు కాస్త చల్లబడటం, మార్కెట్ వాటాను కాపాడుకోవడానికి భారీగా డిస్కౌంట్లు ఇవ్వాల్సి రావడం కంపెనీ నిర్వహణ లాభాలపై ప్రభావం చూపింది.
అయితే, లాభాల పరంగా ఒడిదొడుకులు ఎదురైనప్పటికీ కంపెనీ ఆదాయం మాత్రం ఆశాజనకంగానే ఉంది. మార్కెట్లో ఎస్యూవీలు (SUVs), హై-వాల్యూ మోడళ్లకు కస్టమర్ల నుండి లభించిన బలమైన ఆదరణ కారణంగా హ్యుందాయ్ ఆదాయం 5.4% వృద్ధిని సాధించింది. కానీ, ఈ వృద్ధి పెరిగిన వ్యయాల వల్ల పూర్తిస్థాయి లాభాలుగా మారలేకపోయింది. కాగా, బాటమ్ లైన్ దెబ్బతిన్నప్పటికీ పెట్టుబడిదారులకు భరోసా ఇస్తూ, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 (FY26) కి గాను ప్రతి షేరుకు రూ.21 తుది డివిడెండ్ను హ్యుందాయ్ కంపెనీ బోర్డు సిఫార్సు చేసింది.