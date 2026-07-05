 బంగారం అంత పెరగదులే! | Gold Price Forecast JP Morgan Slashes rise in gold prices | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారం అంత పెరగదులే!

Jul 5 2026 9:00 AM | Updated on Jul 5 2026 9:11 AM

Gold Price Forecast JP Morgan Slashes rise in gold prices

ప్రపంచ బంగారం మార్కెట్‌పై ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంక్ ‘జేపీ మోర్గాన్’ తన స్వల్పకాలిక అంచనాలను తగ్గించింది. కీలక రంగాల నుంచి బంగారం కొనుగోళ్లు గతంలో ఊహించినంత బలంగా ఉండకపోవడంతో ఈ ఏడాది ధరల పెరుగుదల పరిమితంగానే ఉండొచ్చని పేర్కొంది. తాజా నివేదిక ప్రకారం.. మూడో త్రైమాసికంలో (Q3) బంగారం సగటు ధర ఔన్స్‌కు 4,300 డాలర్లు (10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1.32 లక్షలు), నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4) 4,500 డాలర్లు (10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1.38 లక్షలు)చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.

ఇది గత నెలలో ప్రకటించిన ఏడాది చివరినాటికి 6,000 డాలర్ల (10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1.84 లక్షలు) లక్ష్యంతో పోలిస్తే గణనీయమైన తగ్గింపే. బ్యాంకు ప్రకారం.. అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు వేసవి కాలంలో అంచనాల కంటే బలంగా వస్తే, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ముందుగానే పెంచే అవకాశం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితిలో వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం ఆకర్షణ తగ్గి, పెట్టుబడిదారులు అధిక రాబడులు ఇచ్చే ఇతర ఆస్తులవైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. దీంతో బంగారం ధరలపై దిగువ ఒత్తిడి ఏర్పడవచ్చని తెలిపింది.

అయితే దీర్ఘకాలికంగా మాత్రం జేపీ మోర్గాన్ తన సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించింది. ప్రపంచ కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు, భౌతిక డిమాండ్ మళ్లీ బలపడడం వంటి అంశాలతో 2027లో బంగారం మరోసారి బలమైన ర్యాలీ చేసే అవకాశముందని పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉండగా, జూలై 3 ట్రేడింగ్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 1.3 శాతం పెరిగి ఔన్స్‌కు 4,174.21 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. ఇది జూన్ 23 తర్వాత అత్యధిక స్థాయి కాగా, వారాంతానికి బంగారం ధరలు 2 శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి.

ఇతర విలువైన లోహాలపై కూడా బ్యాంకు అంచనాలు వెల్లడించింది. వెండి ధరలు ఔన్స్‌కు 60–65 డాలర్ల  మధ్య సగటున ఉండొచ్చని, దక్షిణాఫ్రికాలో సరఫరా పరిమితుల కారణంగా ప్లాటినం ధరలు 2026 చివరికి 1,800 డాలర్లు, 2027 చివరికి 1,950 డాలర్లు చేరవచ్చని తెలిపింది. మరోవైపు, పల్లాడియం ధరలు 2026 చివరికి ఔన్స్‌కు 1,350 డాలర్లు, 2027లో సగటున 1,300 డాలర్ల వద్ద ఉండొచ్చని అంచనా వేసింది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 05 - జూలై 12)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫొటోలు)
photo 3

వండర్ కిడ్ ఎంట్రీ.. భారత క్రికెట్ సరికొత్త అధ్యాయం (ఫొటోలు)
photo 4

ముంబైలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

రోమ్‌లో తెగ తిరిగేస్తున్న ధనశ్రీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Stock Analyst Sundar Ramireddy Exclusive Interview 1
Video_icon

మోడీ వల్లే బంగారం రేట్లు పడిపోతున్నాయా ?
Former Air Hostess Likitha Exclsuive Interview 2
Video_icon

ఫ్లైట్ లో బిజినెస్ మెన్స్ వచ్చి విసిటింగ్ కార్డు ఇస్తారు
Video: Couple Falls Into Open Sewer Pit In Junagadh 3
Video_icon

Viral Video: గుండె జారిపోయే సీన్.. జునాగఢ్ గుంత ప్రమాదం..
Prashna Ravan First Reaction After Release From Jail 4
Video_icon

విడుదల తర్వాత ప్రశ్నరావణ్ బిగ్ స్టేట్‌మెంట్!
Iran Ali Khamenei Funeral Update 5
Video_icon

6 రోజులు..5 నగరాల్లో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
Advertisement
 