 బంగారం ధరలు: మరింత గుడ్‌న్యూస్‌! | Gold and Silver rates on 25th September 2025 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారం ధరలు: మరింత గుడ్‌న్యూస్‌!

Sep 25 2025 10:49 AM | Updated on Sep 25 2025 11:06 AM

Gold and Silver rates on 25th September 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం ధరలు మళ్లీ దిగివచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రితం రోజున తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) బుధవారంతో పోలిస్తే గురువారం మరింత తగ్గాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

 

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విశాఖపట్నం..యూత్‌ జోష్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..చిన్నశేషవాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 3

'వోగ్స్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ 2025'లో మెరిసిన కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 4

పీపుల్స్‌ ప్లాజా వేదికగా బీఆర్‌ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబురాలు (ఫొటోలు)

photo 5

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు పెద్ద‌శేష వాహనంపై మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Reaction On Pawan Kalyan OG Movie 1
Video_icon

OGపై RK రోజా రియాక్షన్
Street Vendors Warning To Chandrababu Government 2
Video_icon

విశాఖలో ఎలా అడుగుపెడతావో చూస్తాం.. తోపుడు బండి కార్మికుల హెచ్చరిక
MLA Madhavi Reddy Conspiracy On Kadapa Mayor Suresh Babu 3
Video_icon

కుర్చీ కోసం ఇంత చీప్ గా.. ఇదేం పని మేడం
Constable Umashankar Harassed Woman In Chittoor District 4
Video_icon

ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన మహిళపై ఉమాశంకర్ అత్యాచారం
Agni Prime Missile Test Grand Success 5
Video_icon

పాక్ వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా భారత్ సరికొత్త క్షిపణి ప్రయోగం
Advertisement
 