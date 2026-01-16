 పసిడి ప్రియులకు స్వల్ప ఊరట.. తులం ఎంతంటే.. | gold and silver rates on 16th january 2026 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పసిడి ప్రియులకు స్వల్ప ఊరట.. తులం ఎంతంటే..

Jan 16 2026 11:03 AM | Updated on Jan 16 2026 11:14 AM

gold and silver rates on 16th january 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 5

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Sensational Reaction On Her Arrest 1
Video_icon

త్వరలో అరెస్ట్? రోజా రియాక్షన్
Turned 1 Lakh Into ₹8 Lakhs And Now Getting 5 Free Shares 2
Video_icon

అదృష్టం అంటే వీళ్లదే.. లక్షకు 8 లక్షలు..
Tollywood Megastar Chiranjeevi Sankranthi Movies 3
Video_icon

అదే ఫాలో అయ్యాడు..! బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు
Telangana Residents Die In Kanyakumari 4
Video_icon

కన్యాకుమారిలో దంపతుల మృతి
Mumbai Municipal Corporation Counting Begins 5
Video_icon

ముంబై మేయర్ పీఠం ఎవరిదో?
Advertisement
 