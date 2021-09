SpaceX Inspiration4: తన ఇష్ట సామ్రాజ్యం స్పేస్‌ఎక్స్‌ ద్వారా అరుదైన ఘనతలు సాధించాలన్న కలలను సాకారం చేసుకుంటూ పోతున్నాడు అపరకుబేరుడు ఎలన్‌ మస్క్‌. మిగతా బిలియనీర్స్‌లా ఆకాశం హద్దు దాటొచ్చి అంతరిక్ష ప్రయాణం చేశానని గప్పాలు కొట్టుకోవడం లేదు. సరికదా నలుగురు స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తులను తన రాకెట్‌ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి పంపించి.. స్పేస్‌టూరిజంలో సంచలనానికి తెర లేపాడు. #Inspiration4 ప్రయోగం ద్వారా ఆసక్తికర చర్చకు దారితీశాడు.



ఇన్‌స్పిరేషన్‌ 4.. ఎలన్‌ మస్క్‌ తన స్పేస్‌ఎక్స్‌ తాజా అంతరిక్షయానానికి పెట్టిన పేరు. నలుగురు పౌరులను అంతరిక్షంలోకి పంపడం స్పేస్‌ఎక్స్‌ ఇప్పుడు అరుదైన ఘనతను దక్కించుకుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం.. బుధవారం రాత్రి 8గం.2ని. స్పేస్‌ ఎక్స్‌ ఫాల్కన్‌ 9 రాకెట్‌ ఈ నలుగురు స్పేస్‌ టూరిస్టులను అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లింది. 12 నిమిషాల తర్వాత రాకెట్‌ నుంచి డ్రాగన్‌ క్యాప్సూల్‌ విడిపోయింది. దీంతో ఆ క్రూ ఆర్బిట్‌లోకి ప్రవేశించడంతో స్పేస్‌ఎక్స్‌ బృందం ఆనందంలో మునిగింది. విశేషం ఏంటంటే.. ఇంటర్నేషనల్‌ స్పేస్‌ స్టేషన్‌(ISS) కంటే దూరంలో (సుమారు 575 కిలోమీటర్ల) వీళ్లు స్పేస్‌షిప్‌లో తిరుగాడుతుండడం.

🚀Congratulations, #Inspiration4! Proud to provide the launchpad from @NASAKennedy for the first orbital spaceflight with an all-private crew. Today's launch represents a significant milestone in the quest to make space for everybody. https://t.co/8a37VzN3Xl

— NASA (@NASA) September 16, 2021