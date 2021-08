ప్రపంచ కుబేరుల మధ్య వ్యాపార వైరం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరి మధ్య మాటల తుటాలు పేలుతున్నాయి. నాసా ఒప్పందం ‘మాకంటే మాకే దక్కాలంటూ’ బ్లూ ఆరిజిన్‌ జెఫ్‌ జెబోస్‌- స్పేస్‌ఎక్స్‌ ఎలన్‌మస్క్‌లు కోర్టుకెక్కి మరీ కొట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బెజోస్‌ తీరుపై టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌ అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.

స్పేస్‌ఎక్స్‌కు చెందిన బ్రాడ్‌బాండ్‌ కంపెనీ స్టార్‌లింక్‌ సర్వీసులపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఎఫ్‌ఎఫ్‌సీ(Federal Communications Commission)ని ఆశ్రయించింది అమెజాన్‌. ఈ వార్తను వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ రిపోర్టర్‌(స్పేస్‌ రిపోర్టింగ్‌) క్రిస్టియన్‌ డావెన్‌పోర్ట్‌ తన ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఆ ట్వీట్‌కు బదులుగా స్పందించిన మస్క్‌.. బెజోస్‌పై సెటైర్లు వేశాడు. చదవండి: తాలిబన్లకు ఎలన్‌ మస్క్‌ సూటి ప్రశ్న!

‘స్పేస్‌ ఎక్స్‌కు వ్యతిరేకంగా దావాలు వేయడం బెసోస్‌ పనిగా పెట్టుకున్నాడేమో. బహుశా.. అందుకే అమెజాన్‌ సీఈవో బాధ్యతల నుంచి రిటైర్‌ అయ్యాడేమో’ అంటూ వెటకారంగా ట్వీట్‌ చేశాడు. విషయం ఏంటంటే.. తాజాగా విలువైన నాసా కాంట్రాక్ట్‌ స్పేస్‌ ఎక్స్‌కు వెళ్లింది.

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX …

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021