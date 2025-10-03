 చెక్‌ ఇస్తే గంటల్లో క్లియర్‌.. రేపటి నుంచే కొత్త విధానం | Banks To Clear Cheques On Same Day From Tomorrow | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చెక్‌ ఇస్తే గంటల్లో క్లియర్‌.. రేపటి నుంచే కొత్త విధానం

Oct 3 2025 1:09 PM | Updated on Oct 3 2025 1:33 PM

Banks To Clear Cheques On Same Day From Tomorrow

బ్యాంకులలో చెక్ క్లియరెన్స్కు (Cheque Clearance) సంబంధించి కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తోంది. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్సహా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అక్టోబర్ 4 నుంచి ఒకే రోజులో చెక్ క్లియరెన్స్ విధానాన్ని ప్రారంభిస్తామని తెలియజేశాయి. అక్టోబర్ 4 తేదీ నుండి డిపాజిట్ చేసిన చెక్కులను కొత్త వ్యవస్థ కింద అదే రోజున అంటే కొన్ని గంటల్లోనే క్లియర్ చేస్తారు.

చెక్ బౌన్స్‌, ఆలస్యం లేదా తిరస్కరణలను నివారించడానికి చెక్లో అవసరమైన అన్ని వివరాలను ఖచ్చితంగా నింపాలని బ్యాంకులు వినియోగదారులను కోరాయి. అలాగే మెరుగైన భద్రత కోసం పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ను ఉపయోగించాలని, ధృవీకరణ కోసం కీలకమైన చెక్ వివరాలను ముందస్తుగా సమర్పించాలని సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రూ .50,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన చెక్లను డిపాజిట్ చేయడానికి కనీసం 24 గంటల ముందు ఖాతా నంబర్, చెక్ నంబర్, తేదీ, నగదు మొత్తం, లబ్ధిదారు పేరు తదితర వివరాలను బ్యాంకుకు అందించాలి.

కస్టమర్లు చెక్వివరాలను బ్యాంకుల నిర్దిష్ట ప్రాంతీయ చిరునామాలకు ఈమెయిల్ చేయాలి. ప్రాసెస్ చేయడానికి ముందు బ్యాంకులు అందుకున్న తర్వాత రసీదు సందేశాన్ని పంపుతాయి. కస్టమర్లు ముందస్తుగా అందించిన వివరాలు.. చెక్పై నమోదు చేసిన వివరాలను బ్యాంకులు పరిశీలించి సమాచారం సరిపోలినట్లయితే చెక్లను క్లియర్ చేస్తాయి. లేకపోతే, అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తాయి. దీంతో డ్రాయర్ వివరాలను తిరిగి సమర్పించాలి.

చెక్కు ఎలక్ట్రానిక్ చిత్రాన్ని, దాని వివరాలను డ్రాయీ బ్యాంకుకు పంపే చెక్ ట్రంకేషన్ సిస్టమ్ (CTS) ప్రస్తుతం బ్యాంకులు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఇది చెక్కులను భౌతికంగా బదిలీ చేయవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది, కానీ డ్రాప్ బాక్స్ లు లేదా ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ యంత్రాలలో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు, సెటిల్మెంట్కు సాధారణంగా రెండు రోజులు పడుతోంది.

చెక్ క్లియరెన్స్కు సంబంధించి రూ .5 లక్షల కంటే పైబడిన చెక్కులకు పాజిటివ్ పే విధానాన్ని ఆర్బీఐ తప్పనిసరి చేసింది. దీంతోపాటు రూ .50,000 లకు మించిన చెక్లకు కూడా విధానాన్ని అమలు చేస్తే మంచిదని బ్యాంకులకు సూచించింది. ఇలా పే విధానంలో వ్యాలిడేట్చేసిన చెక్లకు కూడా ఆర్బీఐ వివాద పరిష్కార వ్యవస్థ కింద రక్షణ ఉంటుంది. కంటిన్యూయస్ క్లియరింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్ మొదటి దశ అక్టోబర్ 4న ప్రారంభమవుతుందని, ఫేజ్ 2 వచ్చే ఏడాది జనవరి 3న మొదలవుతుందని ఆర్బీఐ (RBI) ప్రకటించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Bvlgari Serpenti Infinito : ఎగ్జిబిషన్‌లో మెరిసిన ఇషా అంబానీ, స్పెషల్‌ సర్‌ప్రేజ్‌!(ఫొటోలు)
photo 2

కాబోయే భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తల్లి సురేఖావాణితో కలిసి సుప్రీత దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

హిట్ కాంబో రిపీట్... శ్రీవిష్ణు కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్‌ సమంత బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

దత్తాత్రేయ 'అలయ్ బలయ్'.. సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి (ఫొటోలు)
Hero Akshay Kumar Shared Shocking Incident About His Daughter 2
Video_icon

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు పంపాలని బెదిరించారు
MBBS First Year Student Geetha Commits Suicide 3
Video_icon

నెల్లూరులో మెడికో విద్యార్థిని సూసైడ్
Ponnavolu Sudhakar Reddy Fire On Chandrababu 4
Video_icon

చంద్రబాబుపై పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి ఫైర్

Bomb Threats To CM Chandrababu And YS Jagan Residences 5
Video_icon

చంద్రబాబు, జగన్ ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు!
Advertisement
 