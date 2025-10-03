చెక్‌ ఇస్తే గంటల్లో క్లియర్‌.. రేపటి నుంచే కొత్త విధానం

బ్యాంకులలో చెక్ల క్లియరెన్స్కు (Cheque Clearance) సంబంధించి కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తోంది. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సహా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అక్టోబర్ 4 నుంచి ఒకే రోజులో చెక్ క్లియరెన్స్ విధానాన్ని ప్రారంభిస్తామని తెలియజేశాయి. అక్టోబర్ 4వ తేదీ నుండి డిపాజిట్ చేసిన చెక్కులను కొత్త వ్యవస్థ కింద అదే రోజున అంటే కొన్ని గంటల్లోనే క్లియర్ చేస్తారు.
చెక్ బౌన్స్, ఆలస్యం లేదా తిరస్కరణలను నివారించడానికి చెక్లో అవసరమైన అన్ని వివరాలను ఖచ్చితంగా నింపాలని బ్యాంకులు వినియోగదారులను కోరాయి. అలాగే మెరుగైన భద్రత కోసం పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ను ఉపయోగించాలని, ధృవీకరణ కోసం కీలకమైన చెక్ వివరాలను ముందస్తుగా సమర్పించాలని సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రూ .50,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన చెక్లను డిపాజిట్ చేయడానికి కనీసం 24 గంటల ముందు ఖాతా నంబర్, చెక్ నంబర్, తేదీ, నగదు మొత్తం, లబ్ధిదారు పేరు తదితర వివరాలను బ్యాంకుకు అందించాలి.
కస్టమర్లు చెక్ వివరాలను బ్యాంకుల నిర్దిష్ట ప్రాంతీయ చిరునామాలకు ఈమెయిల్ చేయాలి. ప్రాసెస్ చేయడానికి ముందు బ్యాంకులు అందుకున్న తర్వాత రసీదు సందేశాన్ని పంపుతాయి. కస్టమర్లు ముందస్తుగా అందించిన వివరాలు.. చెక్పై నమోదు చేసిన వివరాలను బ్యాంకులు పరిశీలించి సమాచారం సరిపోలినట్లయితే చెక్లను క్లియర్ చేస్తాయి. లేకపోతే, అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తాయి. దీంతో డ్రాయర్ వివరాలను తిరిగి సమర్పించాలి.
చెక్కు ఎలక్ట్రానిక్ చిత్రాన్ని, దాని వివరాలను డ్రాయీ బ్యాంకుకు పంపే చెక్ ట్రంకేషన్ సిస్టమ్ (CTS) ప్రస్తుతం బ్యాంకులు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఇది చెక్కులను భౌతికంగా బదిలీ చేయవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది, కానీ డ్రాప్ బాక్స్ లు లేదా ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ యంత్రాలలో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు, సెటిల్మెంట్కు సాధారణంగా రెండు రోజులు పడుతోంది.
చెక్ల క్లియరెన్స్కు సంబంధించి రూ .5 లక్షల కంటే పైబడిన చెక్కులకు పాజిటివ్ పే విధానాన్ని ఆర్బీఐ తప్పనిసరి చేసింది. దీంతోపాటు రూ .50,000 లకు మించిన చెక్లకు కూడా విధానాన్ని అమలు చేస్తే మంచిదని బ్యాంకులకు సూచించింది. ఇలా పే విధానంలో వ్యాలిడేట్ చేసిన చెక్లకు కూడా ఆర్బీఐ వివాద పరిష్కార వ్యవస్థ కింద రక్షణ ఉంటుంది. కంటిన్యూయస్ క్లియరింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్ మొదటి దశ అక్టోబర్ 4న ప్రారంభమవుతుందని, ఫేజ్ 2 వచ్చే ఏడాది జనవరి 3న మొదలవుతుందని ఆర్బీఐ (RBI) ప్రకటించింది.