 మీరు ఆస్తిపరులా? లేదా ధనవంతులా? | Are You Truly Wealthy? Why Assets Like Gold & Real Estate Don’t Guarantee Financial Security | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీరు ఆస్తిపరులా? లేదా ధనవంతులా?

Aug 27 2025 12:36 PM | Updated on Aug 27 2025 12:42 PM

Asset Rich Cash Poor The Hidden Financial Trap

ఈరోజుల్లో చాలా కుటుంబాల్లో ఇల్లు, బంగారం, భూమి కొనుగోలు కోసం అధికంగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఇవి దీర్ఘకాలంలో భద్రతా భావనను కలిగిస్తాయి. సామాజికంగా గౌరవం తెస్తాయి. ఇవి ఆర్థికంగా జీవితంలో విజయానికి సంకేతంగా నిలుస్తాయి. కానీ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులు వస్తే వెంటనే ఉన్న భూమి అ‍మ్మి ఖర్చు చేయలేని పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. స్థిరాస్తులు వెంటనే నగదుగా మార్చుకోలేని ఆస్తులని గుర్తించాలి. పెద్ద ఇల్లు, బంగారం, వేల గజాల భూమి ఉన్నా నెలవారీ ఖర్చులు, ఆరోగ్య సమస్యలను తీర్చలేవు. ఇందువల్లే మనం నిజంగా ‘ఆస్తిపరులమా? ధనవంతులమా?’ అనే భావన వస్తుంది.

ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి?

సామాజిక ఒత్తిడి

చదువు పూర్తయి ఉద్యోగం సంపాదించి పెళ్లి జరిగేలోపు ఇల్లు కొనాలి అనే ఆలోచన చాలా మందిలో ఉంటుంది. దీనివల్ల పెద్ద మొత్తంలో ఈఎంఐతో స్థిరాస్తిలో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇది వారి ఆదాయాన్ని కొన్నేళ్లపాటు పరిమితం చేస్తుంది.

ఆర్థిక ప్రణాళిక లోపాలు

చాలా మంది అత్యవసర నిధిని ఏర్పాటు చేయరు. తగిన బీమా కవరేజీ ఉండదు. అన్ని పెట్టుబడులు బంగారం, భూమి వంటి స్థిరమైన ఆస్తులపైనే ఉండిపోతాయి. వాటితో రెగ్యులర్ ఆదాయం ఒనగూరదు.

ఆదాయాన్నిచ్చే ఆస్తులను విస్మరించడం

మ్యూచువల్ ఫండ్స్, డివిడెండ్ స్టాక్స్, అద్దె ఇల్లు, సైడ్ బిజినెస్ వంటి ఆదాయమిచ్చే పెట్టుబడులను విస్మరిస్తారు. భద్రత అనే నెపంతో బంగారం, స్థిరాస్తుల్లోనే మొత్తం పెట్టుబడిని మళ్లిస్తారు. కానీ అవి మిగతా అవసరాలను తీర్చలేవని గ్రహించరు.

ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలి?

ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కనీసం 3–6 నెలల ఖర్చులకు సరిపడే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఉండాలి. తగిన హెల్త్, లైఫ్, ఆస్తి బీమా ఉండాలి. డబ్బును సులభంగా విత్‌డ్రా చేసే వీలుండే లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ (సిప్‌, షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్)లో ఇన్వెస్ట్‌ చేయాలి. నిరంతర నగదు ప్రవాహం కోసం డివిడెండ్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. క్రమానుగత పెట్టుబడులు ప్రారంభించి దీర్ఘకాలిక ఆదాయానికి మార్గాలు వేయాలి. వీలైతే ఫ్రీలాన్సింగ్ లేదా సైడ్ బిజినెస్ ప్రారంభించాలి. అద్దె ఇల్లు/ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ వంటి ఆదాయ ఆస్తులను అన్వేషించాలి.

ఇదీ చదవండి: పండగ రోజు బంగారం ధరల తుపాను.. తులం ఎంతంటే..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఘనంగా వినాయక చవితి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 2

యాంకర్ లాస్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

వినాయక చవితి పూజకుపయోగించే పత్రి పేర్లు వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసా?
photo 4

ఫ్రెండ్స్‌తో థాయిలాండ్ వెళ్లిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

నాకు తెలిసిన శక్తిమంతమైన మహిళ: పీవీ సింధు భావోద్వేగం (ఫొటోలు)

Video

View all
Another Train Theft in Palnadu District 1
Video_icon

పల్నాడు జిల్లా నడికుడి రైల్వే జంక్షన్ వద్ద దోపిడి
Onion Prices Fall in Kurnool 2
Video_icon

భారీగా పడిపోయిన ఉల్లి ధరలు .. క్వింటాకు ..!
Road Accident on National Highway 44 in Medak 3
Video_icon

మెదక్ జిల్లా నార్సింగిలో రోడ్డు ప్రమాదం
YS Jagan Attend Ganapati Pooja in Tadepalli 4
Video_icon

Tadepalli: గణపతి పూజలో వైఎస్ జగన్
Ambati Rambabu Mass Warning to Nara Lokesh 5
Video_icon

Ambati Rambabu: నీ టైం అయిపొయింది అంబటి మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 