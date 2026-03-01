 ఏఐప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ నుంచి నోవాపాడ్స్‌ | AIPlus Expands into AIoT Segment Launches NovaPods and Nova Watch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏఐప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ నుంచి నోవాపాడ్స్‌

Mar 1 2026 8:37 AM | Updated on Mar 1 2026 8:40 AM

AIPlus Expands into AIoT Segment Launches NovaPods and Nova Watch

న్యూఢిల్లీ: ఏఐప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సంస్థ తాజాగా ఏఐఓటీ విభాగంలోకి కార్యకలాపాలు విస్తరించింది. నోవాపాడ్స్, నోవావాచ్‌ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇవి ఫిబ్రవరి 27 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. నోవాపాడ్స్‌ ధర రూ. 699 నుంచి, నోవా వాచ్‌ ధర రూ. 2,499 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

అలాగే కొత్త తరం స్మార్ట్‌ఫోన్లయిన పల్స్‌ 2, నోవా 2 సిరీస్‌ని కూడా కంపెనీ ప్రకటించింది. మార్చ్‌ 2న పల్స్‌ 2ని, ఆ తర్వాత నోవా 2 సిరీస్‌ని ఆవిష్కరించనున్నట్లు తెలిపింది. పల్స్‌ 2లో 50 ఎంపీ ఏఐ డ్యుయల్‌ కెమెరా, 8 ఎంపీ ఫ్రంట్‌ కెమెరా, 6000 ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీ, ఆండ్రాయిడ్‌ 16 తదితర ఫీచర్లు ఉంటాయని పేర్కొంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

లాంచనంగా మొదలైన శ్రీకాంత్ కొడుకు కొత్త సినిమా (ఫొటోలు)
photo 3

లుక్ మార్చేసిన శ్రీముఖి.. అందంతో మెరిసిపోతుందిగా! (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ మృణాల్ (ఫొటోలు)
photo 5

జగద్గిరిగుట్ట నాగార్జున హైస్కూల్లో సైన్స్ ఫెస్ట్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Iranians Celebrate After Iran Supreme Leader Ali Khamenei Dies 1
Video_icon

అమెరికా దాడుల్లో ఖమేనీ మృతి.. ఇరానియన్ల సంబరాలు..
Pension Beneficiary BIGSHOCK To Minister Gottipati Ravi Kumar 2
Video_icon

పెన్షన్ ఎవరిచ్చారు... జగన్ బాబు.. మంత్రి ముందే చంద్రబాబు పరువు తీసిన అవ్వ
USA Israel Iran war Explained in Telugu 3
Video_icon

ఇరాన్ కు అంత బలముందా.. ప్రపంచంపై యుద్ధం ప్రభావం ఏంటి?
Story On Iran Vs Israel & US War Reasons 4
Video_icon

ఈ యుద్ధం ఎక్కడ ఎందుకు మొదలైంది..
Operation Epic Fury against Iran 5
Video_icon

యుద్ధం ఆపేది లేదు.. ఇరాన్ డిమాండ్స్
Advertisement
 