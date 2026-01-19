 ఈ రాశి వారికి భూ, గృహయోగాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 19-01-2026 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి భూ, గృహయోగాలు

Jan 19 2026 4:01 AM | Updated on Jan 19 2026 4:01 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 19-01-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి: శు.పాడ్యమి రా.2.09 వరకు, తదుపరి విదియ,నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ ప.12.20 వరకు, తదుపరి శ్రవణం,వర్జ్యం: సా.4.31 నుండి 6.32 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.33 నుండి 1.19 వరకు, తదుపరి ప.2.45 నుండి 3.32 వరకు,అమృత ఘడియలు: రా.2.33 నుండి 4.13 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.39
సూర్యాస్తమయం : 5.44
రాహుకాలం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
యమగండం :  ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు 

మేషం... నిరుద్యోగులు శుభవర్తమానాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి వృద్ధి. ముఖ్య నిర్ణయాలకు తగిన సమయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. విందువినోదాలు.

వృషభం.... కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తారు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఆస్తి వివాదాలు తప్పవు. అంచనాలు తారుమారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం. దేవాలయదర్శనాలు.

మిథునం.... కుటుంబబాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పనుల్లో తొందరపాటు తగదు. ఆరోగ్య,కుటుంబ సమస్యలు. వ్యాపారాలు ముందుకు సాగవు.

కర్కాటకం..... పరపతి పెరుగుతుంది. సన్నిహితులు, స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అందరిలోనూ ప్రత్యేకత చాటుకుంటారు. వాహనసౌఖ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ముందడుగు వేస్తారు.

సింహం..... భూ, గృహయోగాలు. అతిముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు అధిగమిస్తారు. చర్చలు సఫలం.

కన్య... కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. అరోగ్య, కుటుంబసమసమస్యలు. స్నేహితులతో అకారణంగా తగాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో
చిక్కులు.

తుల... వ్యవహారాలలో అవరోధాలు. దూరప్రయాణాలు. బంధువర్గంతో తగాదాలు. అనారోగ్య సూచనలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి.

వృశ్చికం..... కాంట్రాక్టర్లకు అనుకూలం. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఇంతకాలం పడిన కష్టం ఫలిస్తుంది. భూలాభం. యత్నకార్యసిద్ధి. దేవాలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో పూర్వవైభవం.

ధనుస్సు..... ఎంతకష్టపడ్డా ఫలితం కనిపించదు. భూవివాదాలు. బంధువుల నుంచి విమర్శలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆరోగ్య, కుటుంబసమస్యలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఆటుపోట్లు.

మకరం..... అరుదైన ఆహ్వానాలు రాగలవు. ఇంటిలో శుభకార్యాలు. ఆదాయం సంతృప్తినిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. దేవాలయదర్శనాలు.

కుంభం..... బంధువులతో వైరం. దూరప్రయాణాలు. చోరభయం. పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పరుస్తాయి. మీ అంచనాలు తప్పుతాయి. బాద్యతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి. అనుకోని ఖర్చు.

మీనం... దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవర్తమానాలు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు తొలగుతాయి.

