ఈ రాశివారికి ఆస్తిలాభం, అదనపు రాబడి

దినఫలాలు శుక్రవారం 16.01.26
మేషం: వ్యయప్రయాసలు. మానసిక ఆందోళన. ఆరోగ్యసమస్యలు. పనులు వాయిదా వేస్తారు. బందువులతో తగాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు. కళాకారులకు అవకాశాలు తప్పిపోతాయి.
వృషభం: కుటుంబంలో చికాకులు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆరోగ్య, కుటుంబ సమస్యలు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం కనిపించదు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.
మిథునం: ఉత్సాహంగా ముందడుగు వేస్తారు. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. ఆస్తి వివాదాలు తీరతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. దేవాలయ దర్శనాలు.
కర్కాటకం: అదనపు రాబడి ఉంటుంది.సన్నిహితులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. ప్రయాణాల్లో కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవర్తమానాలు. ఆస్తిలాభం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
సింహం: ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది.సన్నిహితులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఖర్చులు తప్పవు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు. మానసిక అశాంతి.అనారోగ్యం.
కన్య: ప్రయత్నాలు విఫలం. పనుల్లో ఆటంకాలు. ఇంటి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా. శ్రమ ఫలించదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చికాకులు. దేవాలయాలు సందర్శిస్తారు.
తుల: కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు. సేవాకార్యక్రమాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. వివాదాలు తీరతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం. విందులువినోదాలు.
వృశ్చికం: రాబడికి మించి ఖర్చులు. అనుకోని ప్రయాణాలు. సోదరులు, స్నేహితులతో అకారణంగా తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. అనారోగ్యం.
ధనుస్సు: కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఇంతకాలం పడిన శ్రమ ఫలిస్తుంది. భూ, గృహయోగాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.
మకరం: కొత్తగా అప్పులు చేస్తారు. పనుల్లో ఆటంకాలు. స్నేహితులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు. నిలకడగా ఉండవు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి. ఆరోగ్యసమస్యలు.
కుంభం: ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు. స్నేహితులతో సఖ్యత. విలువైన వస్తువులు కొంటారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. భూ, గృహయోగాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం.
మీనం: ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి సంఘటనలు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పురోభివృద్ధి. విందువినోదాలు.