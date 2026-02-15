 సేవాలాల్ మహారాజ్‌కి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | Ys Jagan Pays Tribute To Sevalal Maharaj | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సేవాలాల్ మహారాజ్‌కి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Feb 15 2026 11:25 AM | Updated on Feb 15 2026 11:25 AM

సాక్షి, తాడేపల్లి: సేవాలాల్ మహారాజ్‌కి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి నివాళులర్పించారు. ‘‘బంజారా ప్రజల సంక్షేమం కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహోన్నతుడు సంత్‌ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్. సమాజ సేవే ఉన్నతమైన ధర్మమని చాటి చెప్పిన ఆ మహనీయుడి ఆశయాలు నేటి తరానికి ఆదర్శనీయం. నేడు సంత్‌ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా నివాళులు’’ అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్రహ్మమురారి.. సురార్చితలింగం (ఫొటోలు)
photo 2

సాహసం శ్వాసగా సాగిపో: విశాఖలో నేవీ విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 3

విశ్వక్‌సేన్‌ 'ఫంకీ' సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ట్రావెల్‌ అడ్వెంచర్‌ టాక్‌ షో 'సోల్‌ ట్రిప్‌' (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నరేశ్‌- పవిత్ర (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Slams Chandrababu Govt Over AP Budget 1
Video_icon

బడ్జెట్ ప్రసంగంలో అసత్యాలు చెప్పారు: బుగ్గన
YS Jagan Extends Maha Shivaratri Wishes 2
Video_icon

మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన YS జగన్
Thatiparthi Chandrasekhar Reddy Comments On Chandrababu Govt Budget 3
Video_icon

బడ్జెట్ లో నిరుద్యోగులకు టోకరా.. బాబుపై 420 కేసు!?
Analyst Purushotham Reddy Comments On Chandrababu Over AP Budget 4
Video_icon

ఇది రాష్ట్రం కోసం పెట్టిన బడ్జెట్ కాదు జగన్ కోసం పెట్టిన బడ్జెట్..
Byreddy Siddharth Reddy Strong Counter To Home Minister Anitha 5
Video_icon

చెయ్యి ఆయనది, గడ్డం ఆయనది.. మీకేంటి నొప్పి?
Advertisement
 