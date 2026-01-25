 తెలుగు ప్రజలకు వైఎస్‌ జగన్‌ రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు | YS Jagan Greetings People on Auspicious Ratha Saptami | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలుగు ప్రజలకు వైఎస్‌ జగన్‌ రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు

Jan 25 2026 10:39 AM | Updated on Jan 25 2026 10:41 AM

YS Jagan Greetings People on Auspicious Ratha Saptami

సాక్షి,తాడేపల్లి: రథసప్తమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

 ఆ ట్వీట్‌లో ‘పవిత్ర రథసప్తమి పర్వదినం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి, విజయాలను ప్రసాదించాలని ప్రత్యక్ష దైవం సూర్య భగవానుడిని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు’ అని పేర్కొన్నారు. 
 



రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రథసప్తమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. సూర్య భగవానుడి ఆరాధనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉన్న ఈ రోజు సందర్భంగా ఆలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. తెల్లవారుజామునే భక్తులు సూర్యనారాయణ స్వామి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలో నిలబడి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తారకరత్న సతీమణి అలేఖ్య రెడ్డి లేటేస్ట్ పిక్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

కొండల్లో తిరిగేస్తున్న తేజస్విని (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జనవరి 25- ఫిబ్రవరి 01)
photo 4

ఫారిన్ ట్రిప్‌లో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫొటోలు)
photo 5

వాలుజడతో వయ్యారంగా ప్రియాంక జైన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Depressed Penguin Documentary Story In Telugu 1
Video_icon

ప్రపంచాన్ని కదిలించిన పెంగ్విన్ కథ ఇదే
Chandrababu Govt Fails To Supporting Tenant Farmers 2
Video_icon

చంద్రబాబు చేసిన పనికి కౌలు రైతులు కకావికలం
ICC Confirms Scotland To Replace Bangladesh In T20 World Cup 3
Video_icon

బంగ్లాదేశ్ కు షాకిచ్చిన ఐసీసీ.. వరల్డ్ కప్ నుంచి ఔట్
Rescue Operation At Nampally Fire Accident Spot 4
Video_icon

నాంపల్లి ప్రమాదంలో దొరకని ఐదుగురి ఆచూకీ.. ఎందుకింత ఆలస్యం?
Railway Constable Gun Misfire In Dhone Nandyal District 5
Video_icon

గన్ మిస్ ఫైర్.. కానిస్టేబుల్ మృతి
Advertisement
 