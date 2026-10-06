 ఏపీలో పాకిస్థాన్‌ స్పై నెట్‌వర్క్‌ కలకలం | Sensation over Pakistan-linked spy network in AP | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీలో పాకిస్థాన్‌ స్పై నెట్‌వర్క్‌ కలకలం

Oct 6 2026 2:31 PM | Updated on Oct 6 2026 3:02 PM

Sensation over Pakistan-linked spy network in AP

సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో పాకిస్థాన్‌ స్పై నెట్‌ వర్క్‌ కలకలం రేగింది. ఆపరేషన్‌ ఫైర్‌వాల్‌తో ఉగ్రవాదుల భారీ కుట్ర భగ్నం అయ్యింది. కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ జరిపిన దాడుల్లో మెుత్తం 18 మందిని గుర్తించగా వారిలో 13 మంది నేవి సిబ్బంది అనుమానితులుగా గుర్తించారు. 12 కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్‌ బృందాలతో 10 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో ఏకకాలంలో సోదాలు జరిపారు.

ఈ సోదాలలో ఎన్‌క్రిప్టెడ్‌ ఛానళ్ల ద్వారా పాకిస్థాన్‌ కౌంటర్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌తో నేరుగా టచ్‌లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. భారత్‌ కు చెందిన రహస్య సమాచారాన్నిసేకరించి పాక్‌ ఆపరేటివ్‌ కు చేరవేసినట్లు సమాచారం. నేవీ, రక్షణ సంస్థల సమచారమే టార్గెట్‌గా గూఢచర్యం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.. అనుమానితుల నుంచి ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలు  స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 

ఏపీ,కేరళ, మహారాష్ట్ర సహా 10 చోట్ల ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో మెుత్తం ఇద్దరిని కౌంటర్ ఇంటిలిజెన్స్‌ సభ్యులు అరెస్ట్ చేశారు. మెుత్తం 18 మందిలో ఇద్దరి పాత్రపై ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించగా మిగతా 16 మంది అనుమానితులపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. 


ఇదీ చదవండీ: ఓట్ల తొలగింపుపై ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్‌ అమ్మ శోభా చంద్రశేఖర్‌, నటి దివ్య భారతి (ఫొటోలు)
photo 3

100% స్ట్రైక్ రేట్.. ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్ కోసం జాన్వీ కపూర్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

'గరివిడి లక్ష్మి' సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP P Ravindranath Reddy Next Level NONSTOP Satires On Chandrababu Comments In Proddatur Meeting 1
Video_icon

మైక్ ముందు గట్టిగ అరిస్తే నిజమైపోతాయా? ఇమిటెట్ చేస్తూ ఏకిపారేసిన రవీంద్రనాథ్
Kamran Akmal Slams Saim Ayub Over ‘Baby-Sitting’ Sendoff to Vaibhav Suryavanshi 2
Video_icon

ఆడటం రాక బుడ్డోడి పై ఏడుపా? పాక్ మాజీ క్రికెటర్ల ఫైర్
YS Jagan Key Meeting With West Godavari YSRCP Leaders Over Local Body Election 3
Video_icon

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై జగన్ దూకుడు
Student protests over school conditions spread across France 4
Video_icon

ఫ్రాన్స్ లో మూతపడ్డ స్కూల్స్
Pamula Pushpa Sreevani Latest News 5
Video_icon

Sreevani : భీమిలి గడ్డపై YSRCP జెండా ఎగురవేస్తాం
Advertisement
 